Las fotos que lo delatan todo: rumores de crisis entre una famosa cantante y un ex político

Nuestros famosos se empeñan por esconder sus secretos, pero siempre terminan viendo la luz. No solo tienen que lidiar contra los paparazzi, también deben tener en cuenta el peligro de las redes sociales. Cualquier movimiento se convierte en tendencia e invita a la prensa a iniciar una nueva investigación. ¿Quieren saber lo último que ha pasado? Una conocida cantante lleva tiempo huyendo de un rumor: supuestamente está en crisis con su novio, padre de su única hija. En la última semana se han filtrado nuevos datos que confirmarían esta teoría.

La identidad de la cantante

Sí, estamos hablando de Malú. La cantante siempre ha sido muy reservada con su vida íntima y se ha excusado en esta tendencia para no formar parte de ningún escándalo. Asegura que todo lo que hace públicamente está orientado a su carrera profesional, por eso no tiene la obligación de explicar nada de lo que suceda de puertas para dentro. Es cierto. Podría haber ganado mucho dinero hablando de su relación con Albert Rivera y no lo ha hecho. Para ella lo único importante es que los espectadores hablen de ella por su talento, no por su vida privada.

Malú tardó mucho tiempo en reconocer que estaba saliendo con Albert Rivera. Los expertos en prensa rosa aseguran que las primeras fotos de la pareja costaron mucho dinero porque todavía había ciertas dudas. Tanto la cantante como el abogado negaban el romance o evitaban hablar del mismo. Las imágenes confirmaron lo que muchos llevaban tiempo contando: se había enamorado. En 2020 tuvieron a su primera y única hija en común, pero los rumores de crisis siempre han sonado con fuerza.

Las fotos definitivas

Malú siempre ha protegido mucho su vida privada, pero en los últimos tiempos está haciendo pequeñas excepciones. Recientemente ha compartido unas imágenes de una reunión familiar. Ha asistido a una comunión y ha querido mostrar cómo se lo ha pasado. La sorpresa ha llegado cuando sus fans han revisado el material y se han dado cuenta de que Albert, exlíder del partido Ciudadanos, no estaba. ¿Qué ha pasado con él? No es la primera vez que se ausenta de un evento importante.

La cantante estuvo un tiempo retirada de los escenarios y cuando volvió anunció su regreso por todo lo alto. Lo sorprendente es que Albert no fue testigo de su reaparición. Malú no entró en detalles, no quiso alimentar los rumores, pero sus amigos sí dieron explicaciones. Aseguraron que Rivera estaba inmerso en muchos proyectos profesionales y que no podría seguir los pasos de su novia.

Malú y Albert Rivera, unidos para siempre

Pase lo que pase Malú y su novio estarán unidos de por vida porque tienen una hija en común. La niña nació en unas circunstancias especiales porque España estaba en luchando contra el coronavirus. “Tuvimos una niña que nació en junio del 2020 en plena pandemia. Íbamos al hospital a hacer las últimas pruebas con mucho miedo. No sabíamos qué estaba pasando. Aún no había ni vacunas. Mi hija será una de esas que ha nacido en la pandemia”, explicó la cantante.