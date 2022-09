La fotografía que muestra el brutal cambio físico de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto

El hijo de Camilo Sesto vuelve a ser noticia y es que ha vuelto a ser hospitalizado. Se desconoce la causa del ingreso de Camilo Blanes, pero Sálvame mostró nuevas imágenes del joven donde se detecta un brutal cambio físico. En la imagen, aparecía en las puertas del hospital Puerta de Hierro junto a su madre Lourdes Ornelas.

El cambio físico de Camilo Blanes tras su ingreso

Esta imagen ha hecho saltar las alarmas, pues se puede comprobar que el joven está visiblemente más delgado y conectado a un gotero. Parece que su madre no se separa de él por el momento y un testigo aseguró al programa que «Él no decía nada, estaba así agarrado al palo del suero».

«Baja a fumar cada dos por tres.» añadía el testigo, que aseguró que parecía que Camilo Blanes estaba ingresado, pero que salía a menudo a las puertas del hospital y con ropa de calle.

Según la información ofrecida por Sálvame, el hijo de Camilo Sesto ingresó de urgencias hace más de una semana, no obstante, aún no se conocen los detalles. Su madre, que no se separa de él durante esta etapa, ha respondido a la prensa insistiendo en que su hijo se encuentra «bien» y que «Está en buenas manos».

Máxima preocupación por su salud a principios de año

Todo esto ocurre semanas después de que el hijo del artista tuviera que ser atendido de urgencias por un helicóptero medicalizado del SUMMA. Este helicóptero tuvo que aterrizar en el jardín del hogar del joven, que se encuentra en Torrelodones, Madrid. El helicóptero se habría desplazado hacia su hogar porque el joven no habría podido acudir por su propio pie hasta urgencias del hospital. No obstante, se desconoce si este nuevo ingreso, que se produjo el pasado 4 de septiembre, tendría relación con ese suceso.

Camilo Blanes recibió el alta hospitalaria el pasado 26 de enero, después de 50 días ingresado por una grave neumonía. El joven llegó a estar ingresado en la UCI y su estado en el momento era grave. Blanes consiguió salir de esta complicada situación y parecía que después de este gran susto, volvía a casa y recuperaba su rutina, para así acabar de recuperarse del ingreso hospitalario que le había tenido más de un mes fuera de su hogar. No obstante, la alarma ha seguido en aumento por la salud del joven, sobre todo por las imágenes que sus seguidores han podido ir viendo.

Algunos medios han querido señalar una preocupación en aumento por una posible recaída del joven en sus adicciones. Por el momento, la familia no ha querido hacer declaraciones y no ha informado de los motivos que han llevado a Camilo Blanes de nuevo a los hospitales este septiembre.

Aún sin conocer si Camilo ha continuado con sus problemas de adicción, todo apunta que su estado de salud en el momento no ha mejorado y sus familiares y amigos se muestran preocupados por la situación, pendientes siempre de su bienestar y pronta recuperación con los profesionales.