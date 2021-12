Lourdes Ornelas se sincera sobre el estado de salud de Camilo Blanes

Están siendo unos días difíciles para Lourdes Ornelas. El pasado jueves, poco después de cumplir 38 años, su hijo, Camilo Blanes ingresaba de urgencia en un hospital de Madrid, donde permanece hasta la fecha. Afectada por esta situación, Lourdes Ornelas ha estado al lado del joven desde el primer momento, pero apenas ha hecho declaraciones sobre su evolución.

Esta misma semana, el programa de Mediaset Ya son las ocho informaba de un altercado que había mantenido con algunos de los trabajadores del centro hospitalario, al parecer porque había desaparecido el gorro que Camilo Blanes llevaba en el momento de su ingreso. Hasta la fecha, Ornelas solo ha informado de que el hijo del inolvidable Camilo Sesto tenía que ingresar en el hospital a consecuencia de una neumonía, después de sufrir un contratiempo con la bicicleta. Una versión que no mantienen algunas personas del entorno de Camilo, que han llegado a asegurar que su ingreso se debe a los problemas que arrastra del pasado con algunas sustancias.

En declaraciones a la revista ¡Hola!, la madre del joven ha confirmado que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos: “está en la UCI, estabilizado. No está fuera de peligro, porque entró muy mal en el hospital, pero está mejorando y se encuentra muy bien atendido. Estoy impresionada con el trato y con las enfermeras, que son supercariñosas”, ha dicho Ornelas que ha explicado de nuevo que su ingreso se debe a un contratiempo con la bicicleta: “hace unas tres semanas, llovió muchísimo y, por culpa del agua, cayó en una zanja, donde se quedó un rato tirado. Al despertarse, se reincorporó y regresó a su casa, pero ya llegó muy mojado”, ha dicho.

Un accidente que ha derivado en una neumonía: “a mí no me había contado nada del accidente, pero empezó a decirme que tenía como una gripe. Además, como ya no se encontraba bien, apenas comía y empezó a bajar de peso. Fue entonces cuando me quedé en su casa para ayudarle. Su novia, María, y yo empezamos a comprarle comida y hasta suero, pero, como se encontraba tan mal, no le entraba nada”, ha revelado.

A pesar de no encontrarse bien, Camilo no estaba muy dispuesto a ir al hospital, de hecho, tuvo que ser su madre quien lo llevó: “él se negaba a ir. Me decía: ‘¡No, no! Me tomo esto y se me quita’. Lourdes reconoce que lo ha pasado muy mal: “hubo un momento en que se estaba yendo. Lo habían subido ya a planta y tuvieron que bajarlo de nuevo a la UCI porque se encontraba con el mínimo oxígeno y casi sin pulso. Cuando bajó el jefe de la UCI y me dijo que tenían que entubarlo, me puse en lo peor, pero, afortunadamente, todo ha quedado en un susto”, ha declarado.

Aunque todavía continúa ingresado, poco a poco va mejorando: “no está fuera de peligro, porque entró muy mal en el hospital, pero está mejorando”, ha recalcado Lourdes, que espera que pronto pueda volver a casa.