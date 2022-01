El estado de salud de Camilo Blanes continúa siendo delicado aunque se atisban algunas mejoras en el horizonte cercano. El hijo de Camilo Sesto continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Puerta del Hierro, donde entró a finales del pasado mes de noviembre luchando por su vida. Un mes de preocupación con pronóstico grave a sus 38 años. Ahora, su madre da la última hora.

Lourdes Ornelas ha sido vista saliendo de su domicilio madrileño rumbo al centro médico donde permanece su hijo y que durante todo este tiempo se ha convertido casi en su segunda casa. No se despega de él. En un primer momento se muestra reacia a conceder ninguna declaración. Se nota que le incomoda la presencia de la prensa en los alrededores de su vivienda.

La mexicana, que acumula cuarenta días cargados de sufrimiento y para olvidar, acaba por acceder a responder a los periodistas. Cuando éstos le preguntan acerca de la evolución de Camilo Blanes, su madre se limita a decir que «está evolucionando bien». No obstante, parece que para obtener el alta médica deberá esperar aunque Ornelas dice que «allí está muy bien».

La madre de Camilín reconocer estar «más tranquila», conocedora de que en el hospital le están tratando bien y tiene todo cuanto necesita. Las buenas noticias llegan porque Lourdes desvela que le queda «poco tiempo» en la UCI. Así las cosas, si nada se tuerce, pronto podrá terminar de recuperarse en una habitación en planta. Y no está sola, ya que cuenta con el apoyo de la novia de su hijo, con quien se turna para acudir al hospital. Finalmente, Ornelas le pide a la prensa que cese en sus preguntas porque se siente abrumada: Perdonen, pero es que no puedo decir nada más. Va evolucionando bien y ahí estamos en el hospital haciendo todo super bien o sea que tranquilas (…) gracias es que no puedo decir nada más, ¿vale? Y perdón, pero es que me asusto», concluye.

Camilo Blanes tuvo que ser ingresado tras sufrir un accidente con su bicicleta a la vuelta de su 38 cumpleaños. Fue encontrado en estado grave ya que había pasado varias horas a la intemperie, sufriendo las fuertes lluvias que se registraron en aquel momento. El hermetismo en cuanto al parte médico ha sido elevado, si bien se habló de que podía tener afectados pulmones, riñones así como alguna fractura en los huesos. Más de un mes en la UCI y parece que ahora ve la luz al final del túnel.

No es ningún secreto los problemas de adicciones que Blanes ha sufrido durante los últimos años, algo que podría haber hecho mella en su salud. Su madre se entregó en cuerpo y alma a su hijo, pero están siendo fechas muy duras y así lo reconocía en sus primeras declaraciones tras el fatal suceso: «Estoy desesperada por la situación. No puedo arreglar el problema de mi hijo. Me siento impotente. […] Hago lo que puedo, estoy encima suya, le reprendo… Pero te das cuenta de que no avanzas, de que haga lo que haga no sirve de nada», decía resignada.