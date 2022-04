Preocupación por el estado de salud de Camilo Blanes tras su inquietante reaparición

Camilo Blanes vuelve a estar situado en el ojo del huracán. Después de haber pasado 50 días ingresado en un hospital por una fuerte neumonía, era durante este mismo fin de semana cuando el hijo de Camilo Sesto reaparecía en redes sociales con una actitud que dejaba entrever que había vuelto a las andadas.

Son muchos los años en los que el más conocido como Camilín ha estado inmerso en las adicciones, aunque la esperanza de sus seres queridos era que, el último susto que vivió, le sirviera de aprendizaje para no volver a caer en el consumo de ciertas sustancias. No obstante, el hijo de Lourdes Ornelas no tenía reparo en utilizar sus stories de Instagram para pronunciar una serie de frases inquietantes en inglés: “Tengo la intención de traer el cielo a la tierra. Liberar a todos de la esclavitud para el beneficio de todos. Tengo la experiencia de los años y puedo tratar de llevar mi presión de incentivo en tu nombre, mi nombre, hijo de puta”. Un comportamiento que ha preocupado especialmente a su madre, que ha vuelto a responder a las llamadas de los medios de comunicación para expresarles su malestar.

Según ha apuntado La Razón, tanto Lourdes como la novia de Camilín, María, estarían “desesperadas”, aseverando haberse llevado “una desagradable sorpresa al verle así. Había prometido que iba a llevar una vida normal, que se acabaron los errores del pasado. Estoy muy dolida… Ya no sé qué más hacer. Lo más recomendable es que ingresara en un centro de desintoxicación, pero nadie puede obligarle a entrar, si no es por voluntad propia”, apuntaba Ornelas, dejando entrever que las reglas de España le están impidiendo que dé este necesario paso para la vida de su hijo: “Cuando vivía en México y se repetían estas situaciones, conseguía ingresarle, pero en España es distinto que allí…”, desvelaba.

El testimonio de Lourdes no quedaba ahí, y el medio citado se ha hecho eco de la gran tristeza que estaría experimentando la que fuera pareja de Camilo Sesto: “Camilo necesita ayuda de especialistas, él solo no puede salir adelante. Pero prefiero no hablar, estoy sufriendo mucho, le agradezco su interés como amigo, pero es que no estoy contestando a nadie. La situación es muy dura… Mi hijo me dice que va a poder curarse por sí mismo, no entiende que necesita apoyo profesional. Hay días que no se puede controlar y cae de nuevo”, contaba, sin perder la esperanza de que, algún día, Blanes sea consciente de la gravedad del asunto: “Confío en que mi hijo recapacite, que entienda que no puede seguir así y que busque esa ayuda profesional. Por su bien y el de todos”, zanjaba.

Tanto Lourdes como María están luchando contra viento y marea en su particular batalla contra las adicciones de Camilín. Una ardua tarea que el protagonista en cuestión no les estaría poniendo nada fácil, habiéndose negado en múltiples ocasiones a que su madre viva con él. De hecho, estuvo residiendo temporalmente con una mujer mexicana, traída por su progenitora, que se ocupaba de las labores básicas del hogar. Unos servicios de los que el heredero del cantante decidió prescindir, optando por una soledad un tanto peligrosa.