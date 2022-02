Primeras palabras de Camilo Blanes tras dos meses ingresado

Nueva etapa para Camilo Blanes. Después de dos meses ingresado en el madrileño Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda, el hijo de Camilo Sesto recibía el alta el pasado 26 de enero y regresaba a su casa de Torrelodones junto a sus seres queridos. El joven está retomando poco a poco su actividad tras cincuenta días internado, gran parte de los cuales los ha pasado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su madre, Lourdes Ornelas ha estado en todo momento pendiente de su evolución, que ha sido bastante complicada, hasta el punto de que se ha llegado a temer por su vida.

Sin embargo, ahora el artista se recupera poco a poco, con el apoyo tanto de su madre como de su novia. Un día después de recibir el alta, Camilo Blanes acudía a un centro comercial con su pareja para disfrutar de una jornada de compras. La pareja aprovechó el día para renovar el armario y tomar un helado. Visiblemente más delgado tras las semanas de ingreso, Blanes aún tiene algunas secuelas del accidente de bicicleta que sufrió en las cercanías de su domicilio y por el que tuvo que ser ingresado.

El hijo de Camilo Sesto también ha visitado el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde acude a sesiones de rehabilitación. Si bien ha recibido el alta hospitalaria, no así el alta médica, ya que todavía tiene por delante un largo proceso hasta estar plenamente recuperado. A las puertas del centro médico, Camilo no tuvo reparos en pararse a atender a las cámaras de la agencia Gtres, que le han preguntado por su estado y su evolución. “Muy bien gracias”, ha dicho. El joven ha confirmado que su evolución es positiva, pero no ha querido entrar en detalles sobre qué es exactamente lo que le ha ocurrido: “nada, una tontería”, ha sentenciado.

Ha sido su novia, María, la que le ha acompañado a rehabilitación y se encarga de llevarle dónde necesite. Al igual que su madre, Lourdes Ornelas, ella apenas se ha separado del joven a lo largo de este proceso. María es, sin duda, uno de los mejores apoyos del hijo de Camilo Sesto, aunque prefiere no hacer declaraciones. Así lo confirmaba recientemente la madre del artista, que aseguraba que se turnaba con ella para atender al joven en su estancia en el hospital.

Son varias las personas que en los últimos días se han acercado hasta la casa que Camilo Blanes heredó de su padre en Torrelodones. La residencia del artista ha sido un constante ir y venir de vehículos de quienes quieren apoyar a Camilo en estos momentos y demostrarle su cariño tras los recientes acontecimientos.

Por el momento, no se han dado a conocer los próximos planes del artista, ya que en las semanas venideras se espera que esté completamente centrado en su proceso de recuperación hasta poder retomar su actividad con total normalidad.