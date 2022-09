Lourdes Ornelas aclara la situación de Camilo Blanes

Camilo Blanes vuelve a ser noticia. Este fin de semana, el programa Ya es verano desvelaba que el hijo del inolvidable Camilo Sesto había tenido que ser atendido por los médicos por un problema de salud. Al parecer, tal como se reveló en los medios, un helicóptero se había tenido que trasladar hasta su domicilio en la localidad madrileña de Torrelodones.

Al parecer, el hijo de Camilo Sesto comenzó a encontrarse mal por lo que acudieron los servicios de emergencia a su residencia: “El hijo de Camilo Sesto se sintió mal. Un helicóptero medicalizado del Samur tuvo que intervenir de urgencia. Los facultativos que le atendieron afirman que todo apunta a un infarto cerebral, y en pocas horas recibiremos un parte médico” han asegurado en El programa del verano. Sin embargo, hasta ahora, nadie del entorno directo del artista ha entrado en detalles sobre lo que ha ocurrido.

La madre de Camilín -como se conoce al hijo de Camilo Sesto- ha hecho unas declaraciones en las que deja claro cuál es el estado del joven. Lourdes Ornelas se ha mostrado muy tranquila y ha dicho que su hijo está perfectamente. Unas palabras con las que ha querido zanjar las especulaciones y rumores de los últimos días: “Él está muy bien. Si no fuese así, no estaría yo ahora mismo hablándote así y no estaría aquí, a punto de vacunarme. No es para tanto y él está bien, de verdad”, ha dicho en una conversación telefónica con el diario La Razón. Unas palabras que se suman a las de la novia del joven, que también ha dicho que estaba bien.

Las declaraciones de Lourdes Ornelas buscan dejar atrás las informaciones que se han publicado en los últimos días y que apuntan a que el estado de Camilo Blanes podría ser grave. No hay que olvidar que no es la primera vez que el hijo de Camilo Sesto se convierte en noticia por cuestiones relacionadas con su salud. De hecho, hace apenas unos meses, tuvo que estar ingresado durante bastantes semanas en la UCI de un hospital madrileño por una neumonía que sufrió tras caerse de su bicicleta y estar mucho tiempo inconsciente bajo la lluvia.

Fueron unas semanas complicadas para su familia, sobre todo para su madre, que siempre ha estado a su lado. La propia Lourdes mostró preocupación por una presunta recaída de Camilín, tras ver un post en sus redes sociales que le resultó preocupante: “Me llevé una desagradable sorpresa al verle así. Me había prometido que iba a llevar una vida normal, que se acabaron los errores del pasado. Estoy muy dolida… Ya no sé qué hacer. Lo más recomendable es que ingresara en un centro de desintoxicación, pero nadie puede obligarle a entrar, si no es por propia voluntad”, dijo a Jaleos. No obstante, el propio Camilo Blanes no dudó en desmentir hace unas semanas las especulaciones sobre su presunta recaída.