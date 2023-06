Filtran una bomba sobre la novia de Fernando Alonso que salpica a un conocido presentador

Fernando Alonso siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de los medios, pero no termina de conseguirlo. Es un rostro muy atractivo para la crónica social y todo el mundo sabe qué está haciendo en cada momento gracias a la labor de algunos paparazzi. En estos momentos mantiene una relación sentimental con la presentadora Melissa Jiménez. Una conocida revista asegura que llevan dos meses juntos. Esta información ha activado una bomba que ha terminado estallando y salpicando a un conocido presentador.

Antes de desvelar la identidad del tercero en discordia debemos tener en cuenta una cosa. Tanto Melissa como Fernando han intentado mantener esta historia en secreto, pero no han podido. Ambos son dos rostros conocidos, sobre todo él, que tiene mucho poder mediático. Lo sorprendente es que Melissa estaba con otro famoso antes de empezar con Alonso. ¿Qué ha pasado para que haya tanto revuelo? En Telecinco manejan una información que ha generado una gran polémica.

El lado desconocido de Melissa Jiménez

La periodista Laura Fa ha explicado en ‘Mamarazzis’ que Melissa Jiménez conoció a Alonso cuando todavía estaba con su novio, el presentador y humorista Dani Martínez. En ese momento se dio cuenta de que quería empezar una relación con el piloto y le envió un mensaje a Dani informándole de que rompían la relación. No le dio más explicaciones y tiempo después el humorista descubrió que su ex estaba con Fernando Alonso. Supuestamente. Siempre siguiendo los datos aportados por Laura Fa, que siempre maneja información muy concreta.

El diario ’20 Minutos’ asegura que Dani Martínez “todavía no se ha repuesto de la ruptura”. Para él ha sido un gran golpe porque no esperaba que Melissa le dejase de esta forma. La relación estaba bien hasta que la presentadora conoció a Alonso. Intentó mantener la historia en secreto, pero la estrategia no le ha salido bien porque el piloto es un rostro con mucha repercusión y todo lo que hace está analizado al detalle.

Fernando Alonso va en serio

Gema Fernández, periodista y colaboradora de televisión, asegura que la relación entre Alonso y Melissa “está consolidada”. Tanto que el piloto ya conoce a la familia de la presentadora, incluso ha pasado tiempo en una casa que Jiménez tiene en Sitges. De hecho ya habría estado varias veces con sus hijos. ¿Cómo se ha tomado todo esto Dani Martínez? Mal, sobre todo porque no se esperaba que su ex fuera a romper la relación de una forma tan inapropiada. Solo le mandó un mensaje.

¿Problemas entre Melissa y la ex de Alonso?

El programa ‘Socialité’ asegura que Andrea Schlager, exnovia de Fernando Alonso, se cruzó con Melissa Jiménez y se creó una situación muy tensa. “También habrían tenido unas palabras”, dicen en el citado espacio. El asturiano le ha dejado de seguir en las redes sociales, lo que demostraría que su relación con Andrea no ha terminado bien. Ya tiene algo en común con Dani Martínez, aunque ninguno de los dos hará ningún comentario. Ambos quieren que el tema quede en privado, aunque ya es un secreto a voces.