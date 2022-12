El fenómeno jamás visto en España: la AEMET advierte de peligro serio por frío extremo

Los termómetros no paran de descender y las temperaturas han pasado a ser invernales en prácticamente unos días, un gran cambio que es de lo más peculiar que ha ocurrido en los últimos tiempos meteorológicamente hablando. Sin embargo, lo llamativo de esta situación es que no va a mejor, si no todo lo contrario y la AEMET ya ha lanzado una advertencia sobre las temperaturas que están por llegar.

Todo apunta a que la situación se agravará ante una posible rotura del vórtice polar. Además, ahora los expertos están apuntando a la posibilidad de que se produzca un importante fenómeno.

El fenómeno que sufriremos por primera vez en España

La Niña podría encadenar este invierno el tercer episodio consecutivo. De ser así, sería la primera vez que ocurre algo similar en lo que va de siglo. Este fenómeno produce un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones.

El pasado verano, desde la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya advirtieron de que era probable que La Niña protagonizara «un episodio triple, al abarcar tres inviernos consecutivos del hemisferio norte». Así las cosas, según los expertos, por primera vez en lo que va de siglo este fenómeno encadenará tres episodios seguidos.

«Hay un 76 % de probabilidad de que ocurra La Niña durante el invierno del hemisferio norte (diciembre-febrero) 2022-23, con una transición a ENSO-neutral favorecida en febrero-abril de 2023», explican desde el Centro de Predicción Climática.

Consecuencias de La Niña

Según un informe del Centro de Predicción Climática, el fenómeno de La Niña puede provocar un aumento de las precipitaciones al sudeste de Asia, en parte de África, en Brasil y en Australia. También aumentaría la frecuencia de las tormentas tropicales y de los huracanes en Estados Unidos, donde también se podrían dar nevadas históricas.

Asimismo, este fenómeno puede provocar importantes sequías en el oeste de América, en el golfo de México y en el nordeste de África, donde la temperatura podría ser más baja de lo habitual.

En el caso de España, y en general en Europa, las precipitaciones podrían aumentar de manera muy significativa, aunque también podrían darse episodios de grave sequía.