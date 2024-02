Fallas de Valencia 2024: Mucho fuego y poca agua

Las Fallas de Valencia 2024 están a la vuelta de la esquina, muchas personas están pendientes de lo que pasará durante estos días, de momento nos espera mucho fuego y poca lluvia. Una de las fiestas más importantes de la Comunidad Valenciana, este año de desgracia para la capital, se vivirá con menos agua de lo que sería habitual.

Estamos ante un cambio de rumbo que puede acabar siendo determinante, el mal tiempo parece que no amenazará a una festividad que tiene en el fuego a su gran protagonista, ni agua, ni el temido viento que ha causado estragos.

La previsión para estas fallas: mucho fuego y poca agua

Valencia se prepara para unas fallas que ya están montadas y listas para la acción, son los momentos estelares de una ciudad que lo tiene todo para impresionar a medio mundo. Una opción de lo más recomendable que acabará siendo lo que marque la diferencia.

Hemos vivido unos días de cambios en el tiempo que se han traducido en algunas novedades importantes que seguro que debemos tener en cuenta y que nos darán más de una alegría. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en estas fiestas tan importantes. Queremos que llueva por el bien de la naturaleza y la agricultura, además de para poner fin a una sequía que afecta a gran parte del territorio.

La ciudad de Valencia se viste de gala durante estas primeras semanas de marzo para vivir su día grande en San José el día en el que se marca el fin de estas fiestas por todo lo alto. Marzo tiene un tiempo tradicionalmente muy primaveral, por lo que puede ser cambiante, pero eso no quiere decir que los meteorólogos no empiecen a hacer una previsión.

Estamos ante un cambio de rumbo en estos días finales de febrero en los que parece que el mal tiempo se instala. Aunque cuidado porque estos cambios pueden tener los días contados. Lo que nos está afectando podría acabar siendo mucho peor de lo esperado, en lugar de frío, llega el calor.

El calor parece que será el gran protagonista de unas fallas que acompañadas del sol y de unas lluvias que parece que no llegarán. Aunque se trata de una previsión a largo plazo, tanto los expertos del canal de El Tiempo como Jorge Rey se atreven a dar una previsión que puede ser clara en estas jornadas.

La previsión del tiempo para las Fallas de Valencia 2024 es esta

Los expertos han empezado a realizar algunas previsiones del tiempo basándose especialmente en lo que ha hecho en días pasados. Por lo que son aproximaciones que se basan en series de datos anteriores, a la espera de que los mapas del tiempo revelen realmente qué es lo que nos espera.

De momento, la previsión del canal de El Tiempo dice que: “Marzo sigue siendo un mes fresco en la capital valenciana si lo comparamos con abril o mayo, con una temperatura media en torno a 14,5 ºC, aunque el promedio de las máximas suele rondar los 20 ºC, especialmente durante la segunda quincena. Los valores nocturnos suelen bajar de los 10 ºC en la primera parte del mes, especialmente en aquellos barrios que quedan más al margen de la isla de calor.”

Además de la temperatura, nos fijamos en las lluvias: “En lo que respecta a las lluvias, marzo es uno de los meses más secos en el conjunto anual, con una precipitación media que se sitúa sobre los 33 l/m2 en València. Sin embargo, no hay que ante semanas en las que el tiempo es muy cambiante, y por ejemplo en esta zona no son desconocidos los aguaceros intensos en las fechas en las que se celebran las Fallas, así como días con calor debido a alguna ponentada.”

A medida que nos acercamos al mes de marzo estamos ante una previsión cada vez más firme, según estos expertos: “Por ahora, parece que en los primeros días de marzo las temperaturas rondarán los valores habituales para las fechas en la capital valenciana, con posibles entradas del noroeste. No obstante, a día de hoy el escenario más probable muestra que a partir del 8-10 de marzo los valores térmicos estarían entre 1 y 3 º C por encima de la media de las fechas.”

Las lluvias parecen poco probables, pero al ser varios días de fiestas, aquí la misma previsión, deja muy claro que: “En cambio, coincidiendo con la recta final de las Fallas se esperan precipitaciones por encima del promedio de la época en casi toda España, aunque de momento no se observan anomalías significativas en buena parte del litoral valenciano. Eso no quiere decir que no vaya a llover, y de hecho probablemente algún día habrá que tener el paraguas a mano en València.”