Los expertos no se cortan y alertan: esto va a pasar en España y es muy «anómalo»

La previsión meteorológica de los últimos días no ha sido para nada la esperada para quienes deseaban comenzar el mes de junio, con sol y buenas temperaturas. Los meses de marzo, abril y mayo fueron los más calurosos de los últimos años y quizás el inicio de junio se esperaba igual, pero lo cierto es que desde que comenzara el mes no ha parado de llover en prácticamente toda España, de modo que los expertos ya no se cortan y alertan de lo que va a pasar en España y que califican de “anómalo”.

La alerta de los expertos sobre el tiempo en junio

A pesar de que mayo ha sido un mes caluroso y seco en su mayoría, sus últimos días estuvieron marcados por la llegada de una segunda DANA, que también marcó el inicio del mes de junio que de hecho, arrancó el pasado jueves con precipitaciones en gran parte de la península, avanzando lo que los expertos afirman: junio será un mes “anómalo”.

Dos DANAs afectaron al país desde mediados de mayo y sobre todo en su recta final, haciendo que las lluvias sean ahora las grandes protagonistas, con zonas en las que además ha caído granizo y han llegado a producirse inundaciones como en Cataluña, Aragón y las Baleares, a pesar de que la zona sur y la del Cantábrico ha tenido estos días un tiempo algo más estable.

Pero a pesar de las lluvias, las temperaturas se han mantenido entre los 20 y los 25 grados, llegando a los 29 grados en Sevilla y en el extremo contrario, a los 18 en Soria.

Sin embargo, estas DANAs y borrascas atlánticas que ya estamos viviendo, han provocado que los meteorólogos tanto de la AEMET como de ElTiempo.es hablen de un mes de junio en el que la inestabilidad estará más que presente, dado que aunque no parece que las lluvias vayan a ir a mucho más, sí que van a provocar que en definitiva el mes de junio de 2023 sea “más lluvioso de lo habitual”.

Temperaturas por debajo de la media en junio

Por otro lado, lo mismo parece que va a ocurrir con las temperaturas dado que a pesar de lo señalado y de que el mes de junio suelen estar en torno a los 21 grados de media, se dice que esta será inferior este año y que el ambiente primaveral se alargará todo el mes aunque con temperaturas “más bajas en la zona central” provocando esa “anomalía” que se va a extender hasta finales de mes.