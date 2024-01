Los expertos aclaran si habrá una nueva Filomena en 2024: te sorprenderá

Los expertos en el tiempo han tenido que hacer frente a una pregunta muy directa, muchos afirman que puede haber un Filomena en 2024, la respuesta te sorprenderá. Hace unos años el país entero se congeló, el corazón de España sufrió los efectos de la peor borrasca de los últimos tiempos. Filomena traería nieve y frío, algo normal para esta época del año, pero los expertos no lanzaron la alerta que nos prepararía para lo peor. En aquel momento se vivió la sorpresa de no poder salir o volver de casa, dada la gran nevada que afectó a medio país. Este 2024 quizás estaremos ante un fenómeno muy similar.

Habrá una nueva Filomena en 2024

Filomena cambió para siempre la historia meteorológica de este siglo. Registró unos datos que no se han vuelto a ver, en el que ha sido el invierno más frío de los últimos tiempos, por lo que siempre estamos pendientes de cada borrasca nueva que entra. La intensidad de este episodio no se ha vuelto a repetir.

Este 2024 ya apunta maneras. No solo en España, sino en el resto de Europa donde las tormentas de nieve y el frío son una realidad. Vemos en las noticias determinados puntos que ya empiezan a ver llegar unas cifras que parecen propias de lo peor de un invierno inusual.

Ante tal panorama en el continente, en puntos donde se están batiendo récords de temperaturas. Es importante conocer en primera persona qué es lo que pasará antes de que llegue. Los expertos intentan dar el máximo de datos posibles, pero tal y como hemos visto, es muy difícil dar con una previsión exacta.

Si fuera tan fácil advertir de este cambio, no habría ningún incidente, la lluvia, al igual que la nieve son difíciles de predecir, no solo las cantidades, también los puntos en los que caerá. La meteorología no deja de ser una ciencia basada en las estadísticas, es decir, en el número de posibilidades de que suceda un determinado episodio.

El año 2024 ha empezado con más frío de lo que sería habitual, pero eso no quiere decir que pueda llegar un Filomena, o quizás sí, dependerá en gran medida de lo que acabe sucediendo en nuestro país. Nos espera un invierno incierto, pero con las temperaturas tan bajas, la llegada de una borrasca importante puede traernos nieve de forma abundante.

Esta es la explicación de los expertos que quizás te sorprenda

El 8 de enero de 2021 justo hay hace 3 años Madrid se levantaba con una de las nevadas más importantes de los últimos tiempos. La nieve acumulaba hacía casi imposible salir de casa por lo que muchos tuvieron que faltar del trabajo o literalmente, sacar los esquís de la buhardilla y llegar esquiando o a pie con las raquetas de nieve a sus puestos.

Dejó imágenes surrealistas que quizás vamos a ver repetirse en un 2024 en el que las bajas temperaturas ya están afectando de lleno un territorio en el que se necesita una combinación de elementos para hablar de un nuevo Filomena. Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: “Filomena agrupó todos los ingredientes para que se diera la «tormenta perfecta». Unos ingredientes que son realmente difíciles de que se combinen otra vez, de ahí que este tipo de nevadas se produzcan cada mucho tiempo. La configuración atmosférica fue la clave en este episodio de 2021 y por eso el temporal provocado por Filomena fue histórico: durante esos días de enero se produjo un complejo choque de masas de aire.”

Esta carambola meteorológica se produjo cuando: “La península Ibérica se encontraba bajo la influencia de una masa de aire muy frío de origen polar pero, al mismo tiempo se acercó por el suroeste de la borrasca Filomena con una entrada de aire más cálido en niveles bajos de la atmósfera que favoreció un aumento de la inestabilidad, generando al mismo tiempo intensas precipitaciones en forma de nieve.”

Los expertos han querido aclarar si este año que parece que empieza con temperaturas por debajo de lo que sería habitual puede dar lugar a una nueva Filomena. La respuesta es muy clara: “¿Puede haber una Filomena en 2024? Lo cierto es que es absolutamente imposible predecir situaciones concretas más allá de las dos semanas aproximadamente. La predicción atmosférica es muy compleja, y si bien cada año se mejora, aún queda camino por recorrer. Es por esto mismo que es imposible afirmar que si habrá una Filomena 2024: la ciencia actual no lo permite. Puede haber probabilidad de que nieve en Madrid u otras zonas del centro peninsular durante el invierno, pero es imposible conocer con mucho tiempo de anterioridad si un temporal como el de Filomena podría sorprender a estas ciudades.”