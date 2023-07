Un experto de la AEMET lo confirma: las olas de calor no volverán a ser iguales por un cambio de dinámica

Las olas de calor no volverán a ser iguales, un cambio en la dinámica las aleja de lo que sería habitual, tal y como ya hemos empezado a notar. El verano es sinónimo de calor tal y como siempre hemos vivido. Estas altas temperaturas pueden ser más o menos altas e intensas. Pueden durar solo unas horas o incluso días con sus noches. Atravesar una ola de calor es complicado, no hay descanso últimamente y parece que no lo habrá.

Las olas de calor no volverán a ser iguales según este experto de la AEMET

Este verano está mostrando signos de haber una dinámica atmosférica diferente a años anteriores. Tenemos una circulación más dinámica, lo que ayuda a que las #OlaDeCalor no sean tan persistentes. La predicción muestra que la dorsal anticiclónica no está tan activa, de momento. pic.twitter.com/6Wh3BNDPhh — J. J. González Alemán (@glezjuanje) June 27, 2023

La AEMET a través de uno de sus expertos ha lanzado una advertencia ante la llegada de una serie de olas de calor que pueden hacer historia. Después de varios años con calor intenso en verano, el 2022 llegó uno de los veranos más calurosos desde que se tienen registros y este 2023 ya apunta maneras.

Un experto ha querido arrojar algo de luz a lo que va a pasar: “este verano está mostrando signos de haber una dinámica atmosférica diferente a años anteriores. Tenemos una circulación más dinámica, lo que ayuda a que las #OlaDeCalor no sean tan persistentes. La predicción muestra que la dorsal anticiclónica no está tan activa, de momento.”

A través del mapa muestra como la circulación que tenemos actualmente hace que las olas de calor nos visiten con mayor frecuencia con algunos matices. Hace unos días hemos tenido temperaturas superiores a los 40º de forma continuada y unas noches tropicales por encima d los 20º. Una temperatura insostenible para poder vivir con comodidad, especialmente si se extienden en el tiempo.

Con días cada vez más calurosos y sin el consuelo cuando se esconde el sol de un viento más fresco, las noches y los días de las olas de calor resultan totalmente sofocantes. Impiden el descanso nocturno y acaba siendo altamente perjudicial para el cuerpo humano que sufre las consecuencias.

Este experto ha querido arrojar un poco de luz sobre este fenómeno: “tenemos una circulación más dinámica, lo que ayuda a que las olas de calor no sean tan persistentes”. La intensidad de estas olas de calor es temporal y eso beneficiará el verano. Podrá tener picos de calor muy elevados, pero no durarán en el tiempo, tal como indica la AEMET.