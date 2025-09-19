Estos trabajos se van a acabar para siempre antes de lo que pensabas: sólo le quedan 5 años

El panorama laboral está experimentando una transformación constante, y se espera que algunos trabajos desaparezcan en un futuro cercano, tal vez desconocidos para nosotros. A medida que se implementan nuevas innovaciones, regulaciones y avances tecnológicos que simplifican la vida cotidiana, también se eliminan ciertas tareas que solían ser realizadas por seres humanos. En muchos casos, las máquinas han tomado el lugar de las personas en diversos aspectos, lo que implica que, en los próximos cinco años, nos despediremos de ciertas profesiones que ya no se repetirán. Es importante prepararse para decir adiós a estos trabajos, ya que su futuro es limitado. Te contamos cuáles son las cinco profesiones que van a desaparecer en sólo cinco años.

Los trabajos que desaparecerán en cinco años

Según el preocupante informe de ‘Futuro del Trabajo 2020’ del Foro Económico Mundial, antes de 2025 desaparecerán 85 millones de puestos de trabajo. Esta desaparición responde a la llegada de la inteligencia artificial que cambiará la forma de trabajar en algunos sectores. Las máquinas autónomas que nos llevarán por el mundo o la capacidad de traducir textos se unen a un hecho que vemos cada vez más.

Hay tiendas en las que apenas hay persona. El cliente se sirve él mismo. Comprar en una tienda de ropa o comerse un menú, es posible sin necesidad de ver a nadie más. Algo que puede resultar preocupante ante una sociedad que camina hacia la destrucción de unos puestos de trabajo que son de lo más necesarios. Toma nota de algunos empleos que están apunto de pasar a la historia.

Conductores de autobús, taxistas y ferroviarios

Personal de almacén

Libreros

Personal de atención al cliente

Secretarios y administrativos

Personal de recursos humanos

Intérpretes y traductores

Contables y administradores

Operadores telefónicos

Agentes de viajes

Empleados de banco

Empleados de fábrica

Cajeros de supermercado

Empleados de restaurantes de comida rápida

Grabadores de datos

Son algunos ejemplos de lo que está por llegar. Será mejor que nos preparemos para un destino que estará marcado por los cambios. Millones de empleos están preparados para desaparecer si no hacemos algo para impedirlo. El contacto entre seres humanos se va perdiendo de las tiendas de barrio, se pasaron a las grandes superficies y ahora, estas prescinden de sus empleados.

El avance de la tecnología está dejando a mucha gente sin el trabajo que representaba la única forma de tener una vida digna. Tocará crear otros nuevos empleos o esperar el avance de esta sociedad mecanizada para saber si acaba siendo el camino de la humanidad o no.