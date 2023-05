El ChatGPT de WhatsApp ya está aquí: cómo instalar la revolución que llega a tu móvil

Seguro que has oído hablar de todas las ventajas de la inteligencia artificial y de cómo se está introduciendo en nuestra vida. Una de las aplicaciones más interesantes es ChatGPT, que se perfila como una propuesta a la hora de obtener gran cantidad de ayuda. Si deseas conocer una herramienta de IA llamada LuzIA, hecha en la ciudad alicantina de Villena y que puedes utilizar en WhatsApp, te recomendamos que sigas leyendo.

La IA ya en tu WhatsApp

Es tan sencillo como acceder desde tu móvil a la web soyluzia.com y descubrir todas las funcionalidades que tiene esta es la dieta y que puedes utilizar desde WhatsApp. Una vez que accedes, te encontrarás con una página muy animada y intuitiva, solamente pulsas sobre el botón «Pruébalo ya» y automáticamente se abrirá la aplicación de WhatsApp.

Inicia el Chat y ya tendrás a tu asistente virtual de inteligencia artificial en tu teléfono móvil.

Puedes hacer bastantes tareas con LuzIA, la primera vez que lo utilices te dará alguna opción predeterminada. Por ejemplo, yo le he preguntado qué podía comer y me ha sugerido lasaña. Sin embargo, lo mejor de este tipo de herramientas es que puedes interactuar con ellas e irá aprendiendo. Por tanto, escríbele cualquier cosa que Lucía se encargará de darte una respuesta más o menos convincente.

Una de las funciones de este asistente es tan útil como práctica. Permite transcribir audios de WhatsApp rápidamente y sin ningún tipo de coste. Hacerlo muy sencillo, solamente deberás seleccionar un audio de WhatsApp que te haya enviado alguna otra persona y reenviárselo a la asistente. En cuestión de los segundos, si el audio no es muy largo, lo tendrás transcrito en pantalla. Una opción interesantísima para aquellas personas que no tienen tiempo de ponerse a escuchar un audio, o bien, se encuentran en un lugar en el que no es posible escucharlo con garantías.

Lo mejor es que guardes a LuzIA como contacto, y así la vas a tener siempre a mano. Esta propuesta made in Spain puede proporcionarte muchísima ayuda en cualquier momento y, por supuesto, muchos ratos de entretenimiento.

Ahora bien, como cualquier herramienta de inteligencia artificial, debes tener en cuenta que va recopilando datos sobre ti. Por tanto, lo mejor es no utilizar el asistente para cuestiones de información sensible o datos personales.

De esta manera, podrás evitar que la herramienta adquiera conocimiento sobre algo que no te interese. Por lo demás, LuzIA nos ha encantado por todo lo que tiene puedo ayudarte de muchísimos momentos a resolver cuestiones diversas.