Este es el famoso cantante internacional que ha evitado un robo en pleno concierto

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a protagonizar momentos que pasan a la historia, sobre todo los cantantes porque tienen mucha más repercusión. Un artista muy conocido ha evitado un robo en pleno concierto. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta que esta noticia ha dado la vuelta al mundo y ha aumentado la buena fama de su protagonista. Ya tenía un ejército de fans potente, pero con esto que ha pasado se ha colocado en una posición bastante favorable. Las redes están que arden y todo el mundo está hablando de lo mismo.

La identidad del cantante convertido en héroe

El rapero Drake ha celebrado uno de los conciertos más importantes de su gira de verano: el que ha dado en el Kia Forum de Inglewood (California). Las entradas han estado meses a la venta y no tardaron en agotarse, así que la expectación era máxima. Miles de fans acudieron a su encuentro y en mitad del espectáculo sucedió algo que nadie esperaba y que ha llamado la atención de todos.

El comportamiento de Drake fue fantástico, supo reaccionar a tiempo y está recibiendo críticas muy positivas después de lo que hizo. Pero, ¿qué pasó y por qué este suceso se ha hecho tan viral en las redes sociales? Recordemos que también ha protagonizado episodios polémicos.

El rapero, después de cantar uno de sus temas más famosos, anunció que iba a tomarse un pequeño descanso para regresar con fuerza y seguir generando espectáculo. Antes de ello alguien de su equipo le prestó una toalla y él se secó el sudor. Para bromear con su público, tiró esta prenda fuera del escenario con intención de que alguno de sus seguidores la cogiera y tuviera un bonito recuerdo. En aquel momento no pensó lo que estaba a punto de pasar.

Drake interviene para evitar un robo

Drake, tras lanzar la toalla que había usado, se dio cuenta de que una de su fans estaba viviendo un momento complejo. La joven, de forma totalmente casual, había conseguido hacerse con la prensa, pero otro de los fans del rapero se la quitó, provocando así una situación bastante tensa. Este chico no contaba con que Drake estaba pendiente de todo. No dudó en intervenir para que devolviese lo que no era suyo y las personas que estaban en la sala aplaudieron el sentido de la justicia del artista.

El problema es que Drake tuvo una reacción demasiado tajante. Al darse cuenta de que un hombre le había robado la prenda a la chica, intentó acercarse a él y se le encaró. La situación no llegó a más porque su equipo de seguridad intervino y disolvió el problema. No obstante, la estrella le prometió a su seguidora que iba a solucionar la situación y que iba a recuperar la toalla. “Voy a mandar a alguien para allá”, le dijo exactamente.

¿Cómo ha acabado esta historia?

Hay muchos testigos y las versiones son contradictorias, pero numerosos medios locales se han hecho eco de lo que pasó en el concierto. Todos coinciden en lo mismo: Drake consiguió que su admiradora se fuera a casa con la toalla, una toalla que ya se ha convertido en un objeto de coleccionista.