Drake tendrá que declarar en el juicio por el asesinato de XXXTentacion

XXXTentacion fue un rapero que saltó a la fama subiendo sus temas primero a Soundcloud. Gracias a ello salto a la fama y alcanzó el éxito a nivel internacional. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada cuando fue asesinado. Algunas teorías apuntan a que Drake estaría implicado y por eso se ha pedido que testifique en el juicio.

El joven rapero de tan solo 21 años fue brutalmente asesinado de un disparo para robarle un collar de alto valor que levaba encima en esos momentos. De primeras, nada apunta a que el de Toronto esté implicado y solo parece un trágico suceso, pero hay historia detrás. Ambos protagonizaron un cruce de reproches en público cuando el fallecido acusó a Drake de haberle robado el ritmo de su canción Look At Me! para crear algunos temas de su disco More Life.

El canadiense respondió que ni siquiera conocía quién era XXXTentacion, cosa que ofendió tan profundamente al joven que llegó a escribir en sus redes sociales: “Si algo me pasa, si acabo muerto ha sido Drake”. Meses después este pronóstico se cumplió. De vuelta a la actualidad, la revista AllHipHop ha revelado que el presunto culpable del asesinato del rapero ha pedido la presencia del interprete de One Dance en el juicio. “El testimonio de dicho Aubrey Drake Graham es necesario para el caso, y es necesario tomar el testimonio Aubrey Drake Graham para evitar el fracaso de la justicia”, se ha revelado en un documento.

Son varios los sospechosos de haber cometido el crimen, pero este en concreto junto con su abogado tienen indicios de la supuesta culpabilidad del rapero. Creen que en una de las canciones de Her Loss, su último álbum, habla supuestamente del asesinato. Para ser más exactos, la canción se llama On BS y la estrofa dice “si se hubiera mordido la lengua en ese directo, seguiría vivo”.

Estas no son más que suposiciones que a muchos, por no decir la gran mayoría, no convencerán, pero han sido suficiente para llamar la atención de los jueces. Finalmente, Drake deberá testificar en el juicio por el asesinato de XXXTentacion.