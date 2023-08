El durísimo momento de Laura Escanes. Casi incendia su casa por hacer magia

Laura Escanes es una de las influencers más queridas del panorama nacional. Naturalmente también recibe críticas, pero está sometida a una gran exposición y tiene detrás un ejército de seguidores muy fiel. Comparte muchas cosas con sus fans y lo último que ha publicado ha llamado poderosamente la atención. ¡Su casa casi sale ardiendo! La exmujer de Risto Mejide estaba intentando hacer magia y el truco se le fue de las manos, pero afortunadamente pudo controlarlo a tiempo. ¿Qué ha pasado? Antes de desvelarlo debemos tener en cuenta cuál es su situación.

La joven mantiene una relación sentimental con el cantante Álvaro de Luna. En un primer momento no negaron y jugaron al despiste, pero ningún secreto dura para siempre. Laura terminó admitiendo que estaba enamorada y que había rehecho su vida sentimental después de separarse de Risto. Esta noticia le ha situado en el foco y cada vez son más los que hablan de ella. Álvaro de Luna le ha dedicado una canción en uno de sus conciertos. De un momento a otro se han convertido en la pareja de moda.

La casa de Laura Escanes casi sale ardiendo

Laura Escanes ha explicado que estaba haciendo un ritual de magia aprovechando la luna llena. Es muy sencillo y ya lo habían hecho otras de sus amigas influencers, como por ejemplo María Pombo. Solo tenía que escribir en una carta cuáles eran sus deseos y qué sucesos quería dejar atrás. Lo que no esperaba era que el truco se le fuera de las manos. “Un poco más y se me incendia la casa. No sé si es que he pedido muy fuerte o es que soy una patosa”, comentó en tono de humor. Ha explicado lo que ha pasado en Instagram y ha recalcado que afortunadamente ha podido controlar el fuego a tiempo.

Laura quería que sus deseos se hicieran realidad, los escribió en un papel y los quemó, pero no controló bien el fuego y asegura que su casa casi paga las consecuencias. “He intentado pararlo, no tenía ningún cuenco de agua para dejarlo porque soy así de tonta, que no he pensado en nada”. Este tipo de anécdotas le han convertido en una de las modelos más cotizadas del momento. Mantiene una actitud muy cercana y siempre está dispuesta a compartir su vida en las redes. No se dedica solamente a promocionar productos.

La influencer no ha podido hacer magia

La ex de Risto Mejide les ha explicado a sus seguidores en qué consistía el truco, era muy sencillo. Solamente debía escribir en un papel lo que quería que pasase y quemarlo, aprovechado que había luna llena. El problema es que no tenía ningún cuenco con agua para prevenir lo que finalmente terminó sucediendo. “No sé si vosotros hacéis estas cosas, si hacéis caso o no. Pero con esto de la luna llena me ha apetecido escribir una carta, como muy intencionada, para mí”, ha explicado.

Un momento muy especial

¿Qué deseos le habrá pedido Laura Escanes a la luna llena? Lo cierto es que atraviesa un momento muy especial. Su relación con Álvaro funciona a la perfección y parecen estar más enamorados que nunca. También ha logrado algo realmente complicado: que su separación de Risto Mejide no le ocasione ningún problema público. Ambos están muy unidos, pese a la ruptura, y nunca han tenido ninguna discusión delante de los medios. Todo se ha producido en términos amistosos.