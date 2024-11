La dura confesión de Kiko Rivera: «Siempre se ha dudado de quién era mi padre»

Hoy os traemos una noticia que os dejará sin palabras. Kiko Rivera ha sorprendido a todos con una confesión que expone una herida profunda en su vida personal. A lo largo de los años ha sido objeto de rumores y especulaciones sobre la verdadera identidad de su padre biológico, un tema que ha generado titulares y tensiones familiares desde su infancia. Ahora, en una sincera entrevista en el pódcast ‘Poco se habla’, espacio presentado por Xuso Jones y Ana Brito, ha decidido abordar el asunto sin filtros, revelando cómo estas dudas afectaron su vida y su relación con su familia.

Desde que era niño, Kiko Rivera ha vivido con los comentarios y especulaciones sobre si realmente Francisco Rivera ‘Paquirri’ era su padre biológico. Las comparaciones físicas con el torero y el gran parecido que muchos encuentran entre Kiko y el doctor Cariñanos, un médico sevillano tristemente asesinado por ETA, han sido el centro de estas teorías. «Siempre se ha dudado de quién era mi padre», confesa Kiko, añadiendo que esta incertidumbre le marcó profundamente durante su juventud.

«Es que yo veo la foto de ese tío y me parezco a ese tío», explica en referencia al doctor Cariñanos. Aunque intenta restar importancia al asunto con un tono distendido, no oculta que las habladurías le han causado dolor. «Con mi paranoia mental, me duró mogollón», admitió, reconociendo que llegó a creer que su propio padre lo rechazaba por esta supuesta situación.

La herencia que ha cambiado la vida de Kiko Rivera

Uno de los aspectos que más alimentó estas dudas fue la cuestión de la herencia. Mientras que sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, recibieron bienes y pertenencias de su padre, Kiko asegura que a él no le correspondió nada. «Cuando le pregunté a mi madre si mi padre me había dejado algo, ella me dijo que no. Eso me hizo pensar: ‘Mi padre se enteró de esto y no me quería’», le ha explicado a Xuso Jones.

La falta de un legado material no solo profundizó su sensación de abandono, sino que también se convirtió en un detonante para su distanciamiento con Isabel Pantoja. Este tema fue el eje central de los especiales televisivos ‘La herencia envenenada’, donde el DJ abordó públicamente las tensiones familiares y las disputas económicas en torno a Cantora, la finca familiar.

La ruptura con su madre no fue solo económico. Kiko ha recordado un momento clave en su relación con Isabel Pantoja: «Descubrí algunas cosas de mi padre y dejé pasar un par de días antes de hablar con ella. Le escribí un mensaje, y su respuesta fue que no tenía nada que contarme. Acto seguido, pierdo el control y me voy a la tele. Error».

Esta decisión de exponer los conflictos familiares en televisión se convirtió en un punto de no retorno para su relación con Isabel. Aunque admite que fue un error, también reconoce que en ese momento no supo manejar sus emociones de otra forma.

¿Cómo está su relación con Francisco y Cayetano Rivera?

Otro aspecto que Kiko abordó con franqueza fue su vínculo con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera. Aunque comparten padre, sus relaciones han sido marcadamente diferentes. «Ten en cuenta que yo me he criado sin mis hermanos», explicó, dejando claro que esa distancia influyó en su conexión con ellos.

Sobre Francisco, Kiko no tuvo reparos en admitir que su relación está prácticamente rota. «Yo ahora mismo puedo vivir sin mi hermano Francisco. Que le vaya todo de locos, pero tú en tu vida y yo en la mía», afirma en un tono tajante.

En el otro lado se encuentra en ex marido de Eva González. Su vínculo con Cayetano parece estar fortaleciéndose con el tiempo. «Con mi hermano Cayetano es diferente. Estamos recuperando el tiempo perdido. Nos vemos mucho más, hacemos planes juntos. Yo ahora no podría vivir sin él», comenta al respecto.

A pesar de intentar quitarle hierro al asunto, Kiko Rivera dejó claro que las dudas sobre su paternidad no han sido un tema trivial en su vida. «A mí me afectó muchísimo», confesó, reconociendo que estos rumores no solo dañaron su autoestima, sino también su percepción de su lugar dentro de la familia.

Consecuencias en su vida personal

Aunque hoy en día asegura haber superado esas «paranoias», la huella emocional es innegable. «Yo con mi madre nunca he hablado de esto. Me parecería una falta de respeto», afirmó en el pódcast citado anteriormente. De esta forma dejó entrever que algunas heridas permanecen abiertas y que el tema sigue siendo un tabú en su entorno más cercano.

La confesión de Kiko Rivera no solo revela los conflictos internos y familiares que ha enfrentado, sino también su esfuerzo por encontrar respuestas y superar las adversidades. En un entorno mediático donde cada aspecto de su vida es analizado al detalle, ha demostrado una vez más su capacidad para lidiar con las dificultades. Lo está haciendo solo, pues ya no tiene relación con su madre, así que deberá investigar sin ayuda de la tonadillera.

Con su carrera musical como refugio y el apoyo de algunos miembros de su familia, Kiko parece estar enfocado en construir una vida más estable Su testimonio, aunque doloroso, es también una muestra de su lucha por definir su propia identidad. Admite que le conocen por ser hijo de Isabel Pantoja, pero cree que el público consume su música porque tiene calidad.