La drástica decisión de Alejandra Rubio: deja la tele y este es el motivo

Alejandra Rubio sigue dando de qué hablar. La noticia de su embarazo ha caído como una bomba en la crónica social porque solo lleva cinco meses con nuevo novio, Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. A sus 24 años, ya espera un bebé. Esta novedad ha dejado a muchos sin palabras y ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones en los medios de comunicación. La colaboradora está cansada de aguantar, no quiere escuchar más críticas y cree que lo mejor es tomarse un descanso. Pero, ¿por qué hay tanta polémica? La gente no entiende su ritmo de gastos.

No están siendo semanas fáciles para la pareja, especialmente para Alejandra Rubio, que desde que se conoció la noticia de que le va a dar un nieto a Terelu Campos está en el ojo del huracán. Las reacciones no se hicieron esperar y las críticas han sido despiadadas. Kiko Hernández, conocido por su franqueza y contundencia, ha sido uno de los que más ha comentado sobre el tema, convirtiéndose en el epicentro de la polémica. No hay duda de que el embarazo de Alejandra Rubio es uno de los temas de debate más candentes en las tertulias de Telecinco y en el programa ‘Ni que fuéramos’, de la cadena Ten. Todo esto ha generado consecuencias en la influencer, quien se ha alejado del conflicto.

Las críticas han sido tan feroces que la joven pareja incluso ha tenido que huir de la primera línea mediática, escapando de las cámaras, por ahora, a un pequeño retiro en Huelva, en ‘El Rompido’. Este pequeño rincón onubense, perteneciente al núcleo de población de Cartaya, es conocido por sus playas salvajes de la Costa del Sol y por el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha Rompido.

Una escapadita para destensar todos los malos tragos de las últimas semanas, que seguro que les vendrá de lujo. La presión mediática y el constante acoso han hecho mella en Alejandra, quien incluso tuvo un desplome en directo, rompiendo a llorar en pleno programa. Sandra Barneda, compañera y amiga, tuvo que consolarla y frenar la emisión de ‘Así es la vida’ de ese día para permitirle recuperarse.

Alejandra Rubio está a punto de quedarse sin nada

A pesar de los difíciles momentos, Alejandra ha decidido tomar una drástica decisión: dejar la televisión. Esta determinación ha sorprendido a muchos, pero la joven ha encontrado una nueva dirección para su vida. Alejandra Rubio ha anunciado a través de sus redes sociales que está haciendo promoción de cadenas de hoteles, aprovechando el tirón de su repercusión. Esta nueva etapa profesional le permite combinar una de sus pasiones, el descanso en hoteles durante las vacaciones, con su influencia en las redes.

En su perfil de Instagram, Alejandra ha compartido varias publicaciones donde se la ve disfrutando de lujosos hoteles, desde paradisíacas playas hasta acogedoras suites. La joven influencer ha encontrado en esta nueva actividad una manera de seguir conectada con su público, pero desde una perspectiva menos invasiva y estresante que la televisión. Alejandra ha comentado que este cambio le permitirá dedicarse más a su familia y a su futuro bebé, alejándose del foco de la polémica y el estrés que conlleva estar en el centro del huracán mediático.

La hija de Terelu Campos quiere potenciar su faceta como creadora de contenido. De esta forma pretende alejarse de la tele, sobre todo ahora que todo el mundo está hablando de su embarazo. Está muy dolida con algunos rostros que han formado parte de su vida, como por ejemplo Kiko Matamoros. Fueron amigos y no entiende que esté siendo tan duro, pero ha optado por no hablar del tema.

Hay que tener en cuenta un aspecto fundamental. Alejandra trabaja en ‘Así es la vida’, programa que va a llegar a su fin para dar paso al nuevo proyecto de Jorge Javier Vázquez: ‘El Diario de Jorge’.

El futuro que le espera a Alejandra Rubio

La noticia de su retiro de la televisión ha generado una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes comprenden su necesidad de encontrar paz y tranquilidad en este momento crucial de su vida. Alejandra ha expresado su agradecimiento por las muestras de cariño y ha prometido seguir compartiendo su vida y experiencias con sus seguidores, aunque desde un nuevo enfoque. Reconoce que tiene apoyo, pero ha dejado claro que también ha recibido muchas críticas.

Alejandra Rubio se embarca en una nueva etapa, tanto personal como profesional, decidida a encontrar el equilibrio y la serenidad que necesita para afrontar los retos que vienen con la maternidad y su vida en pareja con Carlo Costanzia. Sin duda, su decisión de dejar la televisión marca un antes y un después en su vida, abriendo un nuevo capítulo lleno de esperanza y nuevas oportunidades.

Debemos tener en cuenta un punto importante: no es un adiós definitivo. Simplemente va a hacer colaboraciones concretas en Instagram para tener otros ingresos y no depender de la tele. De esta forma podrá dar carpetazo a muchos de sus detractores.