Drama en la familia Pombo: una de las hermanas tiene un gusano dentro del pie

Lucía, Marta y María Pombo han conseguido llegar a lo más alto en las redes sociales y gracias a su esfuerzo y dedicación se han convertido en una familia muy popular. Su intención siempre ha sido guardar las distancias, pero de un tiempo a esta parte han cambiado su hoja de ruta y han decidido aceptar una propuesta de la plataforma Amazon Prime.

Las influencers han grabado un reality basado en su vida privada, donde mostrarán algunas escenas que tienen como propósito sorprender a su querido público. ¿Se llevan tan bien cómo parece? Cada vez falta menos para responder a esta pregunta, pero ahora lo importante es otra noticia.

Lucía ha una imagen en sus redes sociales que deja al descubierto su nuevo problema de salud: la hermana de María Pombo tiene un gusano en el pie. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que realizó un viaje a Tanzania junto a un grupo de amigos y familiares. Cuando regresó empezó a encontrarse mal y notó que estaba pasando algo en su cuerpo, pero creía que todo era fruto de la picadura de un insecto. La anomalía fue a más y decidió ponerse en manos de especialistas. En ese momento descubrió que tenía un insecto dentro de ella.

Lucía Pombo tiene un gusano en el pie

La mujer de Álvaro López Huerta empezó a sentir un cosquilleo poco habitual. Al principio no le dio demasiada importancia, pero el problema fue a más y no tuvo más remedio que pedir ayuda. Recientemente ha explicado en su cuenta de Instagram todo lo que le ha pasado y sus seguidores se han quedado sin palabras. «De hospital en hospital. Llevo varios días con un picor intenso en un dedo del pie», ha empezado diciendo. Según cuenta, ha tenido que visitar varios médicos para obtener las respuestas que estaba buscando.

«Yo pensaba que era una picadura o una reacción a algo y resulta que es un gusano. Noto cómo se mueve. Me han recomendado que fuera al hospital para quitármelo cuanto antes». La influencer tiene que matar el gusano con unas pastillas, pero está asustada porque todavía no sabe cómo va a expulsarlo. Reconoce que esta situación le está dando «mucha grima» porque no está perfectamente el movimiento del insecto.

Lucía se sincera sobre su problema

Los seguidores de Lucía Pombo están realmente delicados porque el problema es más serio de lo que parece. Cuando descubrieron que tenía una larva dentro le aconsejaron que la expulsase cuanto antes porque le podía provocar graves infecciones. «¿Se queda ahí dentro muerta?», pregunta la hermana de María Pombo.

El documental de la familia Pombo

El nuevo drama de la familia Pombo no ha hecho más que aumentar la expectación. Sus fans están deseando que llegue el 29 de noviembre, fecha en la que se estrenará el esperado reality. Mientras tanto, la cuñada de Pablo Castellano ha decidido dar visibilidad al problema que ha tenido después de viajar a Tanzania. Considera que hay mucha gente que puede estar en su situación y no hay demasiada información encima de la mesa. Es un asunto alarmante y cree que es necesario poner remedio antes de que sea demasiado tarde.