María Pombo deja a todos con la boca abierta. Esto hace con su hijo y lo vas a poner en práctica

María Pombo está de plena actualidad porque ha decidido grabar un documental para que el público conozca mejor a su familia. Mientras tanto, sigue haciendo frente a todos los rumores que salpican a su trayectoria mediática. Ha sido acusada de estar en crisis con Pablo Castellano, de hecho ella misma llegó a reconocer que su matrimonio atravesó un momento delicado. En las últimas horas vuelve a estar en boca de todos porque han relacionado a Pablo con la influencer Laura Matamoros, la hija de Kiko Matamoros que trabaja como colaboradora de Telecinco.

María Pombo asegura que entre Laura y Pablo nunca ha habido nada. Insiste en que solo son buenos amigos y promete que no está preocupada porque disfruta de una confianza extrema con su marido. La creadora de contenido no tiene ningún problema a la hora de hablar de ciertos aspectos de su vida, de hecho comparte muchas cosas con su querido público. Recientemente ha destapado qué hace con su hijo Martín cuando le escucha toser.

Esto es lo que María Pombo hace con su hijo

María Pombo es una de las famosas que más dinero gana en Instagram. Se ha justificado asegurando que las marcas sacan un gran beneficio de sus colaboraciones y promete que detrás de todas las campañas de publicidad que hace hay un gran esfuerzo. Lo cierto es que su contenido genera mucha repercusión, por eso lo último que ha contado sobre su hijo Martin está dando tanto de qué hablar. «Automáticamente yo al escuchar una tos», escribe bombo junto a una imagen de una cebolla partida por la mitad.

La influencer ha explicado que lleva a cabo este remedio casero gracias a su progenitora, que fuera que se lo enseñó. «No sé si funcionará, pero mi madre siempre lo hacía cuando estábamos resfriadas o teníamos tos y quiero pensar que algo ayuda», comenta al respecto. María y Pablo Castellano tienen dos hijos en común: Martín y Vega. Ambos tuvieron un gran protagonismo durante la boda de Marta Pombo, evento que ha sido muy comentado en la crónica social.

María Pombo ya tiene la respuesta que estaba buscando

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha resuelto las dudas de María Pombo. “Con la evidencia actual se puede afirmar que la cebolla no posee efecto antiviral ni antibiótico y los escasos efectos sobre la salud que haya podido demostrar han sido estudios en su mayoría in vitro (no en organismos vivos) o en animales». De esta forma, Pombo ha descubierto que el remedio que utiliza con su hijo no está respaldado por la ciencia.

La próxima aventura de la influencer

Dejando a un lado la polémica de María Pombo y las cebollas, la modelo está inmersa en una aventura que promete ser el principio de una gran historia. Su personaje público siempre ha estado plagado de misterio. Por ejemplo, se ha llegado a decir que es famosa porque sus padres tienen mucho dinero. Todo esto verá la luz en un documental que ya está grabado y que se ha convertido en la nueva ilusión de María.