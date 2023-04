Bombazo total en el clan de las Pombo: pilladas haciendo lo que todos su fans esperan

La familia Pombo ha ganado mucha repercusión en los últimos tiempos. María Pombo es una de las primeras influencers de España en conseguir reconocimiento público, por eso su presencia en las redes es tan importante. Todo lo que hace se convierte en tendencia. Sus fans estaban deseando que diera el paso que acaba de dar. Hasta la fecha todo era un rumor sin fundamento, pero ya no podemos afirmar que María ha dado el paso definitivo. Antes de dar la noticia debemos repasar el contexto.

María ha logrado ganarse el respeto de marcas muy importantes. Su cuenta de Instagram inspira a muchas personas y cada vez tiene más repercusión. De hecho ya no solamente es ella la famosa. Sus hermanas también han alcanzado mucha notoriedad. Es más, están implicadas en la última decisión que ha tomado María. Un influencer lo ha contado todo en TikTok. Pedro Jota Fernández ha dado toda la información en la citada red social. ¿Quieren saber de qué se trata?

Las Pombo graban su propio documental

La fama de María Pombo ha convertido a su familia en un clan bastante llamativo. Los fans estaban pidiendo con fuerza que grabaran un documental parecido al que estrenó Dulceida. El influencer Jota Fernández asegura que han pillado a María y a sus hermanas con las manos en la masa. Ya no lo pueden negar. Han viajado a Almería para rodar los primeros capítulos.

“Las Pombo han estado estos días en Almería grabando lo que va a ser su primer reality. Será un programa protagonizado por María Pombo. Hace unos días nos enterábamos de que estaban en negociaciones, pero no sabíamos si eso se iba a hacer. Pues bien, ya podemos confirmar que todo es una realidad y que muy pronto veremos el estreno”, informa la fuente anterior. Lo que todavía no está claro es donde se va a emitir, aunque es posible que Amazon Prime haya comprado este proyecto.

Un equipo muy numeroso

Lo que más ha llamado la atención de todo esto es la cantidad de gente que se ha movilizado para realizar el último proyecto de María Pombo. Jota Fernández asegura que detrás de las famosas hermanas hay un equipo enorme. “Las hemos visto en Instagram que estaban disfrutando de Almería en familia, pero no se han ido solas. Han ido con todo el equipo que está grabando el documental. Me dicen que es un equipo bastante grande porque necesitan filmar cómo son estos días”, comenta al respecto. Están poniendo mucho empeño en que todo salga bien porque saben que es un proyecto muy deseado por su público.

María Pombo, pillada

Cada vez se conocen más detalles porque han pillado a las hermanas Pombo en plena acción. “Han grabado cómo son las salidas a comer y a cenar en varios restaurantes, han grabado parte de la convivencia en la casa que se han ubicado. Es una casa que me dicen que es preciosa”. María todavía no se ha pronunciado. Ha intentado guardar el secreto para generar un mayor impacto, pero no lo ha conseguido. “También han grabado salidas en barco y han participado todos. Tanto las hermanas como las parejas”, informan.