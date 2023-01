María Pombo, llena de ilusión, empieza la mudanza a su nuevo hogar

Comienza una nueva etapa para María Pombo. Justo cuando su carrera profesional en las redes sociales se encuentra en su punto más álgido, la influencer ha decidido cambiar el rumbo de su vida y ha empezado su mudanza en un nuevo hogar. Pone fin así a tres maravillosos años en el piso en el que formó una familia junto al pequeño Martín y al amor de su vida, Pablo Castellano.

Las cámaras de Gtres han podido captar cómo la pareja está ya trasladando sus enseres más preciados al que será su nuevo hogar. Con una gran sonrisa en la que queda reflejada la felicidad del momento, María y Pablo han dado el pistoletazo de salida a una de las etapas más bonitas de su vida. Y es que, aunque la tristeza siempre está presente en decisiones tan importantes como estas, en la que dejas el pasado atrás, todo pasa por algo.

«Mañana empezamos con la primera etapa de nuestra mudanza y estos días me he dedicado a hacer limpieza extrema y a llorar por cerrar esta etapa (aunque a la vez me muera de ganas de vivir la siguiente)», ha compartido con sus miles de seguidores, a los que durante años ha hecho partícipes de todos los cambios que ha ido experimentando. Para mover sus pertenencias de un lugar a otro, la pareja ha contado con la ayuda de SIT Spain, una empresa de mudanzas familiar que comenzó su andadura en 1960 y que ha conseguido tener entre sus clientes a rostros tan conocidos de la red como Sofía Suescun, Nagore Robles o Rocío Flores.

Además de las fotografías de las cajas amontonadas entrando en la que será la nueva casa de la influencer, ella misma ha compartido parte del procedimiento en su cuenta de Instagram. Allí, ha grabado el proceso de empaquetar parte de su vida, dando las gracias al equipo que está haciendo posible todo. «No puedo parar de llorar, hemos sido tan felices estos años», se ha sincerado. Y es que, ahora comienza una de las etapas más bonitas para la influencer más aclamada del panorama nacional, que jamás se llegó a imaginar lo que podría conseguir a través del universo 2.0.

Su nuevo hogar

Fue el pasado mes de abril cuando salió a la luz que la influencer y su marido ponían en venta su casa, la que con tanto cariño formaron. Una venta que llegaba de la mano de un nuevo comienzo, con la oportunidad de mudarse a otro lugar, en concreto, a El Bosque, una de las zonas más exclusivas de la capital, ubicada en pleno centro de la ciudad.

«Hace ya unos meses nos salió una oportunidad que era imposible de rechazar. Tanto de compra de la casa nueva como de venta de la nuestra. Como sabéis, Pablo se dedica al sector de las reformas y al final, casi sin quererlo, encuentra oportunidades y las ve claras mientras yo las veo imposibles», contaba a sus seguidores. Una oportunidad que ya ha cobrado forma.