El imprevisto que habría llevado a María Pombo a vender su casa

María Pombo empezaba el 2022 de una manera muy especial. Era poco después de dar el pistoletazo de salida al nuevo año cuando salía a la luz que la influencer y su marido habían decidido poner en venta la casa que habían estado meses reformando y decorando a su gusto. Un movimiento por el que la opinión pública llegó a pensar que tal vez el matrimonio estaba pasando por una crisis, algo que la empresaria negó en cuanto tuvo oportunidad.

Aunque ya desveló que tanto ella como Pablo habían dado comienzo a ciertos planes de futuro entre los que el chalet no estaba, ha sido ahora a través de sus redes sociales cuando María ha contado con todo lujo de detalles qué será del que ha sido el nidito de amor de la pareja desde finales del 2020. Por medio de stories de Instagram, la ex de Álvaro Morata relataba algo que llevaba más de dos meses intentando dejar en un segundo plano: “Intentaba contároslo más adelante, pero las noticias vuelan y en el momento en el que tomamos la decisión ya se sabía, pero esto ya lo contaré más adelante”, confesaba, creando la máxima expectación sobre el por qué de deshacerse de la que parecía ser la casa ideal. Y es que, todo apunta a que esta inesperada venta mucho tiene que ver con la profesión de Castellano: “Pablo se dedica al mundo de la construcción, y al final, inevitablemente y sin quererlo está constantemente viendo casas, y al final surgen oportunidades”, comenzaba explicando, para después dar unas pinceladas sobre cuál era el motivo que les había llevado a tomar esa decisión tan repentina: “Surgió una de esas oportunidades, y a su vez nos dijeron que era un muy buen momento para vender, y aunque no lo estábamos buscando surgió la oportunidad y bueno, a medida que se vaya acercando el momento iré contando más cositas”, zanjaba, asegurando que “no es nada a corto plazo” y que a sus más de dos millones de seguidores de Instagram aún les queda mucho contenido por ver en este lujoso chalet ubicado en El Bosque, una zona residencial de las más exclusivas de la capital, concretamente en el barrio Apóstol Santiago, cercano a Arturo Soria.

Aunque a priori parecía que este nidito de amor sería el definitivo a la hora de ver evolucionar el matrimonio y la familia formada por María Pombo y Pablo Castellano, finalmente no lo será. Y es que, teniendo en cuenta que era el pasado 27 de diciembre de 2020 cuando la influencer se convertía en madre primeriza, la localización de su casa junto a los mejores colegios de Madrid hacía que sus fans pudieran imaginar que no existía mejor hogar para la pareja que ese. Más aún sabiéndose que, tanto el marido de la empresaria como su equipo, estuvieron trabajando meses y meses para crear un entorno que oscila entre lo rústico y el boho chic, gracias a los espacios abiertos que lo conforman y los detalles industriales que le dan un toque de lo más moderno.