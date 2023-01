El outfit de María Pombo para triunfar con estilazo en los días lluviosos

María Pombo es un gran referente de estilo, y ella mejor que nadie sabe que la lluvia no es excusa para no lucir un look a la última. Esta semana, ha compartido con sus seguidores un outfit increíble para arrasar en días de lluvia. Y es que, independientemente del tiempo que haga o la estación del año, la influencer va estupenda allá por donde pisa. Es una gran experta en combinar básicos de fondo, y se ha convertido en una de las personas con más seguidores en Instagram en nuestro país.

Ha acertado de pleno combinando una gabardina con unos vaqueros campana y varios accesorios que elevan el look. ¿El resultado? Un estilismo fabuloso en el que podemos inspirarnos para derrochar estilo en los días de lluvia. La gabardina es uno de los regalos que la influencer recibió en Reyes. Es de la firma española Laagam y tiene un diseño precioso, de estilo oversize en color beige y con cuello solapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Los vaqueros de María Pombo

Los vaqueros que luce están rebajados un 30% en Zara, así que ahora tienes una gran oportunidad para hacerte con ellos. De tiro alto y con diseño de cinco bolsillos, sonde color azul efecto lavado y tienen bajo en evasé. La pernera entallada y el bajo en evasé estilizan muchísimo la silueta, afinando y alargando las piernas. Además, el tiro alto disimula el abdomen, así que es una prenda que sienta muy bien a mujeres con todos los tipos de cuerpos.

Unos pantalones a los que puedes sacar muchísimo partido, tanto ahora como de cara al buen tiempo. Para los días de frío del invierno, puedes elegir un look estiloso y a la última combinándolos con un jersey de punto grueso y cuello alto, unos botines de plataforma con interior de borreguito.

En primavera, puedes apostar por una camisa con algún detalle especial, como las mangas abullonadas o el cuello halter, y, como calzado, unas sandalias de plataforma. Se convertirán en los vaqueros favoritos de tu fondo de armario porque además de sentar súper bien, también son muy cómodos.

Están a la venta en la tienda online de Zara, aunque quedan muy pocas tallas disponibles, desde la 32 hasta la 44. Antes valían 25,95 euros, y ahora están disponibles por 17,99 euros. Desde que María Pombo ha publicado el outfit con ellos en Instagram, se han convertido en todo un éxito de ventas, y están a punto de agotarse.