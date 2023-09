Le dice a los camareros que no tienen ganas de trabajar y la respuesta del dueño es para dar palmas

En los últimos meses, @SoyCamarero se ha convertido en una de las cuentas más populares en X, antes de Twitter. Con sus publicaciones, denuncia situaciones abusivas en el sector de la hostelería, a veces por parte de los empresarios y otras por parte de los clientes.

En esta ocasión, se ha hecho eco de la reseña que dejó un cliente en un establecimiento y que recibió una respuesta épica del dueño. «Servicio nefasto, parecía que no tenían ganas de trabajar», ha escrito el comensal.

A lo que el propietario le ha respondido: «Nosotros siempre tenemos ganas de trabajar. Eso sí, respetando los horarios y derechos de los trabajadores. Vinisteis sin reserva pasadas las diez de la noche, y os dijimos muy amablemente que después de las diez no cogíamos mesas. Si el motivo de calificar mal un sitio es que no entendéis los derechos de los trabajadores a tener un horario, será mejor que no volváis porque este no es vuestro sitio».

La publicación no ha tardado en hacerse viral en la red social. Muchos usuarios han reaccionado apoyando públicamente al dueño del establecimiento por salir en defensa de sus empleados.

La oferta de empleo que causa indignación

Hace unos meses, @SoyCamarero también compartió una oferta de empleo que provocó un gran revuelo en X por las condiciones abusivas.

«Cuando me pregunto por el horario pensando que las 40 horas son repartidas en 6 días me dice el hostelero que no, que trabajo 48 horas semanales y que solo voy a cobrar 40. Le pregunto que a ver que va a pasar con esas 8 horas restantes todas las semanas, que si se las voy a regalar, y su respuesta es: ‘Sí, básicamente quedan en el aire, esto es lo que hay, si no estás de acuerdo, es mejor que busques otra cosa’».

Este verano también se ha hecho viral otra oferta de empleo en el sector de la hostelería que ha recogido @SoyCamarero. «Se requiere camarero o ayudante de camarero con disponibilidad de incorporación inmediata. Buena presencia y amable. Se requiere mínimo de experiencia», comienza la oferta.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, el horario es de lunes a domingo de 11:30 a 16:30 y de 19:30 a 00:30, así que quien acepte el trabajo tendrá que pasarse todo el día en el bar. Además, esto supone hacer unas 65 horas semanales.

