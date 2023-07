La DGT ya está multando con 200 euros a los conductores que hacen esto con los intermitentes

Tal y como establece la Dirección General de Tráfico (DGT), los intermitentes son uno de los elementos más importantes durante la circulación. Durante la vida útil de un vehículo se pueden usar hasta 200.000 veces. Ahora bien, no utilizarlos o utilizarlos de una manera incorrecta puede suponer una multa de 200 euros, además de poner en peligro a todos los usuarios de la vía.

La DGT insiste en la importancia de los intermitentes

Juan Ignacio Serena, jefe de Sección del Área de Formación de Conductores de la DGT explica lo siguiente: «La omisión o el uso inadecuado de los indicadores puede provocar situaciones de conflicto y accidentes, más en una maniobra como el adelantamiento en la que son fundamentales. Siempre hay que usarlos con suficiente antelación, en función de la situación y la velocidad del vehículo y del tipo de maniobra. Y respetar la regla fundamental de seguridad RSM (Retrovisor-Señalizar-Maniobra, en ese orden): de nada sirve poner el intermitente a la vez que giramos o cambiamos de carril. Lo único que haremos sorprender, provocar situaciones de riesgo o incluso desencadenar un accidente».

Debido al no uso de los intermitentes por parte de muchos conductores, la DGT ha decidido empezar a aplicar sanciones de una manera más contundente este verano. No señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros. Y no solo eso, sino que también no hacer uso de los intermitentes con la atención suficiente implica una sanción de 80 euros.

El organismo dirigido por Pere Navarro recuerda cuáles son las maniobras en las que los intermitentes son obligatorios con base en la normativa vigente: