Desparece un sumergible con turistas que visitaban el Titanic

Un sumergible que suele trasladar turistas hasta los restos sumergidos del Titanic ha desaparecido en aguas del Atlántico. La Guardia Costera de Boston ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate. Por el momento, se tiene constancia de que había 5 personas a bordo del sumergible, entre turistas y tripulación, pero no se sabe si volvían del Titanic o se dirigían hacia el pecio.

Los guardacostas han confirmado a las cadenas BBC y CBS el inicio de este operativo, aunque no está claro por el momento si había personas a bordo y, en caso de que hubiese, cuántas viajaban en el interior de este submarino.

La empresa OceanGate Expeditions, que ofrece paquetes turísticos de ocho días para acercarse a los restos del ‘Titanic’ por 250.000 dólares, tampoco se ha pronunciado en las últimas horas. La última vez que informó en redes sociales de una expedición fue la semana pasada.

Remember my voyage to the Titanic last last summer? In OceanGate’s homemade carbon-fiber sub? (https://t.co/BqPhXNQbl6) They took passengers out again this summer—but as of today, the sub is lost. Coast Guard is doing a search and rescue. https://t.co/1u3x3Ucjf5 pic.twitter.com/j6z1efTCBH

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023