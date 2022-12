Marc Márquez lleva toda una vida dedicada al mundo del motociclismo y no han sido pocos los éxitos que ha celebrado durante su prematura carrera. Se subía a su primera moto con solo cuatro años y fueron sus padres los que se la regalaron, sin pensar que se acabaría convirtiendo en su profesión. Ahora, acumula varios títulos como campeón del mundo de MotoGP y sigue sumando logros a su currículum.

Esta pasión corre por las venas de la familia y es que su hermano Álex Márquez, también ha demostrado su talento en la carretera. Sin duda, esta afición los ha convertido en rivales en los circuitos, pero en compañeros de afición y amistad fuera de la competición. Con una familia llena de éxitos, muchos podrían pensar que el camino para llegar al podio ha sido sencillo, pero las declaraciones de la madre de Marc Márquez anunciaban una carrera llena de esfuerzo, sacrificios y pasión, que al final se ha visto recompensada.

Las duras declaraciones de la madre de Marc Márquez

Uno de los apoyo más importantes en la vida de Marc Márquez ha sido su madre, Roser Alentà y con la repercusión que han tenido sus hijos, la hemos podido ver en alguna que otra entrevista con los medios de comunicación. En ellas, ha contado más detalles sobre la familia y cómo han llegado a donde están ahora sus hijos.

Una de las confesiones más duras e impactantes de las que ha compartido fue en Cadena SER. Según recogía Vanitatis, la madre de Marc Márquez afirmaba que «A veces no cenábamos para ayudar a comprar botas para nuestros hijos. La gente ve donde Marc y Álex están ahora, pero nosotros sabemos que ha habido muchos sacrificios para llegar ahí».

El camino hacia el éxito de estos padres y sus hijos no ha sido el más sencillo y ha sido acompañado de muchos sacrificios, esfuerzos y lucha para que pudieran cumplir sus sueños. Pero sin duda, todo ese esfuerzo acabó dando resultados. También, aseguraba en otra entrevista que «No es fácil ver a tus hijos corriendo a 300 kilómetros por hora sobre una pista» y es que no es un deporte sin riesgo. Aun con ello, se mostraba orgullosa y afirmaba que siempre los apoyaría en todo lo que quisieran conseguir.

A día de hoy, pueden echar la vista atrás y mirar todo el camino que han recorrido y es que el pequeño Marc que se subía a la moto con cuatro años, ni se imaginaba donde iba a llegar en el mundo del motor. Superación, sacrificio y valor que ahora pagan a toda la familia y que demuestran que los sueños, si se trabajan, pueden cumplirse.

Conociendo todo el sacrificio, parece que su madre es un pilar que no falla en la vida del piloto. Además de ser su apoyo, también es su chef favorita y es que para Marc Márquez no hay nada mejor después de una carrera que un buen plato de macarrones con tomate de su madre. La receta perfecta para recuperar fuerzas y poder seguir dándolo todo en la pista.