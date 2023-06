La curiosa relación de Marc Márquez y María Pombo: le hace este regalazo a su hijo

Se dice que en el mundo de los famosos establecer un lazo de amistad es más sencillo y en el caso de María Pombo y Marc Márquez, este hecho es una gran verdad. El motociclista, multicampeón del mundo de MotoGP, y la influencer, mantienen una bonita relación que para muchos había pasado desapercibida hasta hace unos días, cuando el piloto le regaló un bonito detalle a su amiga después del nacimiento de su hija Vega.

Márquez quiso tener un detalle con María Pombo y su marido, el empresario y también famoso en las redes sociales Pablo Castellano, para ayudarles a combatir con uno de los conflictos que podrían llegar, derivados de la llegada de su segunda hija, Vega. El regalo no era para la pequeña, que nació el pasado 20 de junio después de que el parto se adelantara un mes sobre la fecha prevista, si no para el hermano mayor, Martín, a quién le entregó una moto «para que el shock de un nuevo bebé en casa fuera menos duro».

El regalo lo desveló, tanto en su forma como en la procedencia, el propio Pablo Castellano, a través de un vídeo emitido en su cuenta de Instagram. En él se puede ver cómo saca la moto, de juguete, de un coche, y cuenta de quién viene la idea y el propio artilugio. «¿Os acordáis de este vídeo con Álex Márquez? Esa caja es el reglado de cumpleaños que le hicieron Álex y Marc a Martín».

Y es que Marc no es el único que participó en el regalo al hijo de María Pombo y Pablo Castellano, si no que su hermano Álex Márquez comparte con él el protagonismo de un presente que ha sido celebrado en las redes sociales, donde se ha conocido la amistad entre los Márquez y la familia Castellano Pombo. El origen de esta relación no viene de demasiado lejos, pero sus lazos se han fortalecido en muy poco tiempo y este regalo puede ser la prueba definitiva.

Marc Márquez ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva residiendo en Barcelona, pero causas médicas le llevaron a mudarse a Madrid, donde reside en la actualidad y donde Pablo Castellano, marido de María Pombo y gran amante del motor, se ha convertido en uno de sus principales apoyos. Otro que forma parte del grupo es Carlos Sainz, actual piloto de Ferrari en el Campeonato del Mundo de F1, y hace no mucho se pudo ver a ambos deportistas en casa de María Pombo disfrutando de un partido de fútbol de la selección española.

El negocio en común de Pombo y Márquez

Pero esto no es todo en cuanto a la relación entre María Pombo y Marc Márquez, y es que recientemente, la influencer cortaba su relación profesional con la agencia con la que había trabajado los últimos 10 años, Soy Olivia, y comienza a trabajar en la misma agencia que representa a los Márquez, Vertical Management, con Marc como posible gancho para el fichaje mediático de una agencia que con la pequeña de las hermanas Pombo ha dado el salto al mundo de los influencers.