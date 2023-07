Se cumplen 5 años de la muerte de Encarnita: ¿está enterrada en el Baptisterio romano del siglo I?

El periodista Javier Cárdenas, cuando era colaborador de ‘Crónicas Marcianas’, descubrió a un personaje que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Han pasado cinco años de su muerte, pero todo el mundo recuerda a Encarnita, la última heredera del el Baptisterio Romano del siglo I de Las Gabias. Tanto ella como su familia ganaron mucha repercusión mediática. Su aparición en los medios conquistó a los espectadores y todavía sigue habiendo dudas encima de la mesa. ¿Está enterrada Encarnita en el Baptisterio que heredó?

Encarnita y sus hermanos, Josefina y Manuel, ganaron tanta popularidad que consiguieron que muchos turistas viajaran a Las Gabias solamente para conocerles. Su herencia dio la vuelta al país. Se convirtieron en un fenómeno mediático y en la actualidad siguen generando interés. “Alúmbrame a mí, alúmbrame a mí”, le pedía Encarnita al cámara que le hizo su primer reportaje. Este empeño por salir en televisión despertó la simpatía de los espectadores, quienes todavía no se han olvidado de ella.

La herencia de Encarnita

Hay misterios que nadie ha logrado resolver, pero otros asuntos van quedando cada vez más claros. ¿Cómo consiguieron Encarnita y sus hermanos hacerse con el Baptisterio Romano? Todo fue gracias a su abuelo, Francisco Serrano, quien descubrió lo que creía que era una mina y llamó a un compañero para que le ayudase a explorar la zona. Fue picando y poco a poco describió que estaba delante de un monumento histórico, monumento que pasó de generación en generación hasta que Javier Cárdenas dio con la presencia de Encarnita. ¿Pidió que le enterraran allí después de su muerte?

Encarna Rojas, ese era su verdadero nombre, fue la última de sus hermanos en fallecer. Este suceso hizo que el futuro del Baptisterio Romano se tambalease porque ya no quedan más herederos vivos. El ayuntamiento de Las Gabias recalcaron que, aunque los hermanos fueran “objeto de burla” en muchas televisiones, realmente hicieron una labor importante en la localidad. “Hay que dignificar las figuras de estas personas ya que han hecho todo lo posible por mantenerlo limpio y conservar la custodia de entrada”.

¿Qué ha pasado con el Baptisterio?

Los hermanos Rojas fallecieron y su herencia quedó en el aire. Según publica el diario ‘El Español’, la finca en la que se encuentra el Baptisterio ha cambiado mucho. La maleza es la protagonista de la propiedad y ya no está igual que lucía en los 90. Eso sí, el ayuntamiento está haciendo todo lo posible para que la zona no termine de descomponerse. “Se ha llegado a cambiar el candado y se han implantado medidas para que no se produzca ningún expolio”.

El misterio continúa

Fuentes locales aseguran que la propiedad del Baptisterio todavía no está clara. “Están dilucidando si pasa a ser de propiedad estatal, autonómica o municipal, en caso de la no existencia de herederos privados”. El problema es que la finca encierra una historia importante que podría haber sido alterada. Los hermanos Rojas, sin saber lo que tenían entre manos, manipularon muchas zonas. Ahora cualquier historiador se encontraría problemas si quisiera hacer un informe completo.