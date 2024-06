El cruel apodo que usaba Terelu Campos para hablar de Mar Flores en televisión

La reciente exclusiva de Alejandra Rubio anunciando su embarazo ha generado una gran cantidad de comentarios y especulaciones. La joven, que siempre ha proclamado su deseo de mantener su vida privada al margen de los medios, ha sorprendido al protagonizar su quinta portada en una de las revistas más famosas del país, mostrando así una notable incoherencia en sus declaraciones y decisiones. Este movimiento ha puesto de manifiesto su rápido aprendizaje en el negocio del espectáculo, donde la exposición pública y las ganancias económicas suelen ir de la mano. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Terelu Campos y por qué está implicada Mar Flores? Recordemos que Terelu y Mar no tienen buena relación y ahora son familia.

La noticia del embarazo de Alejandra ha desatado una tormenta de tensiones familiares, especialmente con Mar Flores. Fuentes cercanas revelan que Mar Flores no está nada contenta con la relación de su hijo y Alejandra y mucho menos con el embarazo. Aunque Mar ha demostrado ser experta en manejar polémicas y aparentar calma, su descontento con la situación es evidente. La tensión se incrementó cuando Terelu Campos decidió rentabilizar la situación familiar, algo que Mar criticó indirectamente en sus redes sociales, mostrando que se puede disfrutar sin recurrir a los medios de comunicación para obtener beneficios económicos.

La relación entre Terelu Campos y Mar Flores ha sido históricamente tensa. Las memorias de antiguos programas de televisión siguen frescas, donde Terelu y su madre, María Teresa Campos, no dudaron en airear las intimidades de Mar en espacios como ‘Día a Día’ y ‘Con T de Tarde’. En estos programas, Mar Flores fue apodada despectivamente como «la modeli», un término que Terelu usaba con sus tertulianos, quienes no dudaban en atacar a la ex modelo con comentarios maliciosos y despreciativos.

Un mote que no ha caído en el olvido

El apodo «la modeli» no solo refleja la falta de respeto de Terelu hacia Mar Flores, también ilustra la crueldad con la que la familia Campos trataba a aquellos que no formaban parte de su círculo cercano. Los tertulianos alentados por Terelu no frenaban en sus críticas, lo que aumentaba la tensión y el dolor de Mar, quien ya atravesaba momentos difíciles debido a otros escándalos en su vida personal, como el huracán mediático que desató Alessandro Lequio.

Las Campos siempre han tenido una relación estrecha con Nuria González, rival de Mar Flores. Esta alianza se evidenció en la forma en que las Campos apoyaron públicamente a Nuria, cerrando filas a su alrededor y utilizando sus programas para arrinconar y desbancar a Mar Flores. Esta estrategia consolidó aún más la enemistad entre Mar y las Campos y dejó una huella imborrable en la historia de los magacines. El público tiene memoria, por eso ahora nadie cree a la madre de Alejandra Rubio cuando promete que no tiene ningún problema con «la modeli».

El bebé de Alejandra Rubio podría cambiarlo todo

Con el embarazo de Alejandra Rubio, las tensiones entre Mar Flores y Terelu Campos han resurgido, planteando dudas sobre el futuro de sus relaciones familiares. La posibilidad de que ambas mujeres, futuras consuegras, logren un entendimeitno parece remota. La historia de desdén y desprecio mutuo es profunda, por eso las heridas del pasado siguen abiertas.

La historia de las Campos y Mar Flores es un reflejo del complicado mundo del entretenimiento, donde las relaciones personales se entrelazan con la búsqueda de notoriedad y beneficios económicos. Las palabras y acciones de Terelu y María Teresa Campos han dejado una marca indeleble en la vida de Mar Flores y la reciente exposición de Alejandra Rubio no hace más que avivar las llamas de una rivalidad que parece estar lejos de extinguirse. Con el paso del tiempo, será interesante observar cómo evolucionan estas relaciones y qué impacto tendrán en la dinámica familiar.

La decisión que ha tomado Mar Flores

Lo cierto es que el comportamiento de Mar Flores es muy distinto al de Terelu Campos, quien no ha tardado en ganar dinero hablando sobre el embarazo de Alejandra Rubio. Mar ha decidido que no quiere saber nada del tema y está siendo consecuente. Es una estrella dentro del mundo del corazón y le han ofrecido muchas entrevistas, pero prefiere guardar silencio y no dar su opinión sobre el bebé de su hijo Carlo.

Las Campos han sido acusadas de rentabilizar todo lo que sucede dentro de la familia, tanto es así que Terelu ha accedido a hablar sobre mar en ‘¡De Viernes!’, pero su versión no concuerda. Según cuenta, nunca ha tenido ningún roce con ella, aunque únicamente hace falta acudir a la hemeroteca para comprobar que en el pasado fue bastante cruel y que incluso le puso un apodo para burlarse de su profesión.