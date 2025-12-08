Contemplare, el Amazon de los monasterios: éxito rotundo de la III Feria de Productos Monásticos

La Fundación Contemplare es el Amazon de los monasterios y estos días lo ha vuelto a demostrar. La III edición de la Feria de Productos Monásticos que Contemplare ha organizado en Madrid durante el puente de la Constitución y la Inmaculada ha sido un éxito total. Desde el día 4 hasta el 8, varios miles de personas han pasado por la Casa de la Panadería para poder comprar dulces de Navidad (y salados), belenes, cosmética y artesanía elaborada con recetas centenarias en más de 80 conventos de clausura de España, pero también de Francia e Italia.

Alejandra Salinas, directora de la Fundación Contemplare, celebra la «gran acogida» que han tenido: «Ha habido colas en la plaza Mayor por cuestión de aforo. Es lo mejor que puede pasar porque mucha gente viene a Madrid en el puente de diciembre y es el momento perfecto para venir, comprar y contibuir al sostenimiento de los monasterios y a probar los productos maravillosos que hacen». Con lo recaudado en diciembre, los conventos de España pueden afrontar, casi, su sostenimiento anual.

Como señala Alejandra Salinas, «España es una potencia mundial en vida contemplativa». Los más de 8.000 monjes y monjas y 700 conventos y monasterios en activo de España suponen un tercio de todos los que hay en el mundo. «Ellos se retiran del mundo para rezar por el mundo», cuenta la directora de la Fundación Contemplare, que se define como «un puente entre ellos y el mundo». La Fundación Contemplare está formada por profesionales laicos que ponen su experiencia al servicio de la vida monástica para ayudarles a mantenerse y, sobre todo, para dar a conocer su forma de vida.

Productos #MadeinPrayer

Las Ferias Monásticas de la Fundación Contemplare se consolidan como la mayor exposición y venta que existe en el mundo de productos elaborados #MadeinPrayer con un millar de variedades comestibles recién salidas del torno elaboradas entre el silencio y la oración, con tiempo y con recetas de muchos siglos atrás. «Y con mucho amor», apunta Alejandra Salinas.

Quienes se han acercado estos días a la Casa de la Panadería, en Madrid, han podido adentrarse en los huertos y jardines donde nuestras monjas y monjes contemplativos elaboran también productos cosméticos: crema curativa de propóleos de los panales de abejas de las cistercienses; crema facial hidratante para pieles atópicas procedente de los bosques de Galicia; jabón de manteca de karité de arcillas con distintas propiedades: roja, verde, amarilla; bálsamo labial de rosa mosqueta; sérum de ácido hialurónico con extracto de verbasco; crema de manos de naranja dulce; champú de lavanda; y hasta varillas de incienso para el hogar hechas a mano. O ambientador difusor con olor a higo, la ‘Crema de argán – eterna juventud’ o el jabón cartujano para la ropa, imbatible con las prendas blancas.

La III edición de la feria ha traído a Madrid, también, novedades gastronómicas tan sugerentes como el turrón de matcha, las bolitas de macadamia y chai, los pistachos caramelizados o las galletas de queso o morcilla para untar: «boudin noir à tartiner».

Como siempre, las recetas tradicionales siguen reinando con los mantecados y polvorones. «Tenemos la receta original, bien custodiada en uno de los monasterios de Estepa», señala la fundación; con las yemas auténticas de las clarisas, el mazapán en todas sus formas, el famoso bizcocho marroquí, las garrapiñadas y los panettone. Además, el catálogo gourmet de variedades saladas: cervezas, quesos, patés…

Los que no hayan llegado a esta III Feria de Productos Monásticos tienen otra oportunidad de adquirir dulces artesanales en el ABC Serrano de Madrid hasta el día 20 y hasta el día 23 en ocho casetas en el centro de Oviedo. La fundación tiene abierta todo el año la venta online a traves de su web.