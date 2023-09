Una concursante de ‘OT’ saca a la luz su romance con Bertín Osborne durante 15 años

Bertín Osborne y Fabiola Martínez siempre han presumido de haber tenido un matrimonio perfecto. El cantante dejó atrás su fama de conquistador para centrarse en su mujer y durante un tiempo fueron muy felices, a pesar de que en enero de 2021 pusieron punto y final a la historia de amor. Bertín aseguró que no había sucedido nada extraño, simplemente se habían dado cuenta de que iban a ser más felices por separado. Tanto es así que actualmente siguen conservando una bonita amistad, pues tienen dos hijos en común y no quieren poner en peligro la estabilidad familiar.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz una información que deja en mar lugar al presentador. Una antigua participante de ‘Operación Triunfo’ asegura que fue su amante «durante 15 años». Las fechas son claras: si Encarna Navarro, la concursante en cuestión, dice la verdad, Bertín le habría sido desleal a Fabiola Martínez. Esta última se ha desentendido del asunto y asegura que no hablará públicamente del tema porque no quiere tener conflictos con su ex. Pero, ¿qué ha contado Encarna y por qué hay tanta tensión en el ambiente?

La versión de la exconcursante de ‘OT’

Encarna Navarro, más conocida como Enna, asegura que Bertín Osborne «es un tío maravilloso» y entiende que le haya negado. No obstante, insiste en que está diciendo la verdad y promete que ha estado en contacto con él hasta hace muy poco. De hecho tuvo oportunidad de felicitarle por el hijo que está esperando, el bebé que tendrá con Gabriela Guillén. Le consideraba «un gran amigo», por eso le mandó un mensaje. «Le felicité y le dije que me alegraba porque es una noticia de felicidad».

La artista se siente «decepcionada», pues Bertín ha arremetido contra ella asegurando que únicamente está buscando dinero y fama. Encarna con garantiza que si hubiera querido sacar rendimiento de esta historia la habría contado antes, pero ha estado callada. Entonces, ¿por qué ha decidido romper su silencio? La periodista Laura Fa y la presentadora Gema López le han dado la oportunidad de contar su verdad y ha aceptado para que el público maneje toda la información.

Bertín Osborne ha estallado

Enna dio una entrevista en Más Espejo, la sección de corazón de Espejo Público, y se mostró conciliadora. «No se quiere pillar los dedos, es normal. A mí me duele y por eso me siento muy decepcionada. Siempre se ha portado muy bien y esto ha sido algo mutuo de los dos. Parece que no me hubiera visto nunca», dijo después de que el cantante la negase. No solo eso. Bertín Osborne le ha acusado de estar aprovechándose de él para llamar la atención de la prensa y obtener una retribución económica.

La información de Encarna

La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ insiste en que nunca se ha planteado traicionar a Bertín porque maneja mucha información que nunca pondrá encima de la mesa. Además de haber sido amante fueron amigos y el artista se confesó con ella en numerosas ocasiones. «Yo de mi vida privada jamás he hablado. Me dedico a cantar, pero no me gustaría permitir que me niegue. En quince años ha habido muchas confidencias entre los dos», responde cuando Bertín le acusa de estar jugando sucio.