De colaborador de Telecinco a pedir desesperadamente ayuda económica: la dramática situación de este famoso

Siempre se ha dicho que los colaboradores de Telecinco están muy bien pagados y es cierto, pero el éxito no dura para siempre. Algunos han sabido invertir lo que han ganado y no tienen problemas económicos, pero no todos se enfrentan a la misma situación. Por ejemplo, Julián Contreras, el hijo de Carmen Ordóñez, se ha visto obligado a pedir ayuda de forma desesperada.

Julián Contreras ha trabajado en varios programas de Telecinco, por ejemplo en ‘Gran Hermano VIP’ y ha sido un rostro bastante popular. El público le adora, pero en su momento decidió retirarse de los focos porque su estado de ánimo no era el mejor. En ese momento conoció a su gato Elliot y empezó a levantar cabeza, pero ha ocurrido algo. Su mascota está enferma y él no tiene dinero para su tratamiento. Por eso se ha lanzado a las redes y ha pedido ayuda.

El mensaje desesperado de Julián

Julián Contreras se sinceró con sus seguidores. Tiene una relación fantástica con ellos y pensó que era una buena opción pedirles dinero para su gato. “En estos momentos necesito pedirte un compromiso mayor y no por mí, por Elliott. Mi gatito, al cual amo con locura, está muy malito. Me queda por delante un proceso complicado y una cirugía compleja”, desveló. Según ha contado, algunos usuarios de Instagram, la red social donde publicó la noticia, no tardaron en ponerse en contacto con él. Todo iba bien hasta que ciertas personas le ofrecieron dinero a cambio de proposiciones indecentes.

El antiguo colaborador de Telecinco ha mostrado su descontento con este último grupo. No entiende que haya gente que se aproveche de ciertas situaciones. Ha vuelto a recalcar que lo único que está buscando es financiación para la operación de su gato. No quiere vender su cuerpo ni entrar en juegos íntimos. También ha desvelado que sus detractores se han molestado en escribirle para desearle mala suerte con su mascota. “Me han hecho proposiciones sexuales a cambio de costearme los gastos médicos. Me han escrito todo tipo de finales siniestros para Elliott. Y me los han deseado”, asegura al respecto.

El colaborador se siente afortunado

Pese a todo, Julián Contreras piensa que ha tenido suerte porque la mayoría de sus seguidores se han prestado a ayudarle. “Quiero daros las gracias a todas aquellas personas que estáis haciendo tanto por Elliott en estos momentos, que no están siendo fáciles. Sumado a lo doloroso de todo esto, me está tocando lidiar con lo peor del ser humano. El principio fundamental de la solidaridad es la voluntad”, escribe en Instagram. Ha dejado muy claro que no está obligando a nadie para que le done dinero. Solamente ha explicado la situación porque está desesperado.

Julián está alejado de los platós

Julián Contreras tiene muchos problemas con sus hermanos. Mantiene una relación poco fluida con ellos. Podría sentarse en algún plató a hablar de tema, pero piensa que lo mejor para todos es pasar página. Lleva un tiempo retirado de los medios. Los últimos trabajos que ha tenido poco tienen que ver con la televisión. Hasta hace poco colaboraba con un bingo situado en la localidad madrileña de Móstoles, pero los últimos rumores aseguran que ha cambiado de empleo.