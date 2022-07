¿Qué fue de Julián Contreras y por qué ya no se habla con sus hermanos Fran y Cayetano Rivera?

Julián Contreras parece estar en un buen momento desde el lanzamiento de su libro erótico, ‘Artesanales’, este libro ha triunfado y ha sumado éxitos por donde ha pasado, además, también ha sido una nueva oportunidad para ver a Julián Contreras en eventos. Este mismo fue uno de los invitados a la inauguración de la nueva temporada de Parque Warner Beach y Julián Contreras aprovechó la ocasión para hablar sobre su libro y sobre la relación con sus hermanos.

Su última novela erótica, un éxito para Julián Contreras

El éxito de su última novela erótica, ‘Artesanales’ habría sido todo un hecho y él, se muestra encantado con la gran acogida que ha tenido su obra en el público. Sin duda, una nueva oportunidad para acercarse al lector y abrirse en nuevo camino en el sector. Tanto ha gustado la novela que parece que muy pronto se podrá disfrutar de una segunda parte, seguro que los fans del mismo ya lo esperan con ganas. Ha sido todo un empujón profesional del que el joven se siente muy orgulloso por el momento.

Es su primera novela erótica, pero seguro que no la última. Parece que Julián Contreras ha encontrado su lugar en el mundo de la literatura y ha estrenado con un buen éxito. Quedará ver si los libros posteriores tienen tan buena acogida, pero sin duda, las perspectivas de los seguidores son más que buenas.

La relación con sus hermanos

Julián Contreras y sus hermanos, Cayetano y Fran Rivera, viven buenos momentos en sus carreras profesionales, no obstante, parece que estos triunfos no los celebran juntos. Parece que un distanciamiento que en su momento era puntual, ahora era de lo más común para la familia. La edad y los distintos rumbos profesionales han podido ser piezas claves en este distanciamiento, pero muchos se preguntan si hay más motivos detrás.

El joven aprovechó unas declaraciones en El Español para comentar que «Tenemos que entender que somos adultos y no tenemos relación», además, aclaraba si detrás de este hecho había polémica «En mi caso, no es una cosa que esté sujeto a polémica, no hay dardos. Se ha diluido, no queda nada. No tengo relación, pero si entran ahora mismo por la puerta yo los abrazo con total cariño»

Julián ha sido claro con la situación, comentando que simplemente se trataba de un distanciamiento por el paso del tiempo, cada uno hacía su vida y estas no estaban unidas, pero que no había polémica tras estos hechos.

Por el momento, parece que Julián centra sus esfuerzos en su carrera profesional y en su nueva novela. Se muestra claro con los medios en relación con su familia y muestra que la polémica no es de su interés en este momento. Además, parece tener claro que no se ve en pareja en esta etapa, quien sabe si más adelante sus pensamientos cambiarán, pero por ahora, es claro con sus intensiones personales y sobre todo, profesionales.