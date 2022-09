La cantante española que intentó quitarse la vida hasta en dos ocasiones pide auxilio

En la última entrega de ‘Déjate querer’ pudimos conocer más profundamente a Tamara, esta se abrió en canal a Toñi Moreno y mostró a la audiencia los duros momentos que habían vivido en casa estos últimos años. La cantante quiso dar más detalles sobre su situación familiar y los problemas de salud mental a los que se había tenido que enfrentar.

La cantante Tamara se abre en ‘Déjate querer’

Quiso dar todo de ella en el formato y explicó la delicada situación por la que había tenido que pasar su familia. Ella había tenido que hacer frente a una depresión severa justo después de nacer su hijo Héctor. «Empezó después de que naciera mi hijo Héctor, el pequeño. El primer brote me dio en un tren, llorando entre vagones sin querer vivir».

Una persona clave para poder superar esta depresión, aparte de su familia, fue su amiga Mónica, a la que quiso lanzar un mensaje de agradecimiento «Me ha acompañado en estos dos años de depresión severa que pasé» contaba con sinceridad la cantante en ‘Déjate querer’.

Esta depresión llegó hasta tal punto, que incluso pensó en quitarse la vida dos veces. «Incluso ha tenido que venir la ambulancia porque he querido quitarme la vida y ellos han estado al pie del cañón. Han sido dos años muy complicados para la familia y los amigos que están alrededor, para ellos fue difícil, fueron dos veces» relataba Tamara, intentando no romperse. «Lo primero que hacían es dejarlo todo y venían corriendo al hospital. Se lo hice pasar mal, pero yo no me daba cuenta de que estaba haciendo sufrir a lo que más quiero» añadía la misma.

Tamara se derrumba al confesar que sufrió depresión durante dos años: «Intenté quitarme la vida» #DéjateQuerer https://t.co/8TDC3LZZ1j — Déjate querer (@DejateQuererTV) September 3, 2022



La cantante quiso hacer hincapié en la importancia de los que tienes a tu alrededor para poder salir de una depresión como la que pasó. Su marido, Dani, se convirtió en un gran apoyo y juntos han vuelto a construir una vida para sus cuatro hijos. A esta depresión, se le sumaba una situación económica inestable, que empeoró con la pandemia y la imposibilidad de trabajar.

Un mensaje de apoyo al público

Fueron momentos complicados, pero no quiso acabar la entrevista sin lanzar un mensaje a todos los que podrían estar pasando por una situación similar. «Se sale con profesionales, psiquiatra, psicólogo, pero sobre todo con mucha fuerza de voluntad. Después de dos años de depresión severa, me levanté una mañana y dije ‘no voy a tomar más pastillas de depresión nunca más’ y hasta hoy.»

Sin duda, todo un ejemplo de superación que ahora agradece a las personas que tuvo al lado en ese momento. «Y por supuesto, la gente que está alrededor. Además, nunca dejé de cantar, aunque no era yo del todo, seguí haciéndolo porque el terapeuta me decía que me venía bien. Siempre luche por salir y salí» declaraba la cantante, que ahora, parece pasar una mejor etapa personal.

El público y Toñi Moreno no dudaron en lanzarle un gran aplauso por las palabras que había compartido. La presentadora, además, quiso agradecer sus declaraciones, pues estas pueden ayudar a otras personas a conocer sobre de la importancia de cuidar la salud mental y sus tratamientos.