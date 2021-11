La cantante Tamara siempre se ha caracterizado por ser una de las personas más cercanas y amables con la prensa. Esa cara es la que ha mostrado para sacar a la luz uno de los episodios más tristes que le está tocando vivir y que está relacionado con uno de sus hijos, el pequeño. La artista ha desvelado que sufre autismo y lo ha querido decir mediante un alegato que dé visibilidad a este colectivo. Además, ha contado cuáles son sus deseos y ha hablado de su nuevo trabajo, que sale a la venta el próximo 11 de noviembre. También de su polémica salida de MasterChef, de su situación económica, pero ella ha aclarado que no está arruinada, aunque sí lo ha pasado mal económicamente durante la pandemia.

Tamara se ha sincerado como nunca para contar lo que le sucede a su pequeño: «Yo nunca he contado esto, pero lo voy a hacer visible. Yo tengo a mi hijo Héctor, el pequeño, que tiene rasgo de autismo. Se le diagnosticó a los dos años y medio, pero lleva una terapia semanal. Entre el colegio y en casa el nene va creciendo fenomenal. Nunca había contado esto», ha comenzado diciendo. Una de sus premisas es apoyar al colectivo y a la investigación: «Por supuesto, porque el autismo es súper complicado, y muchas más enfermedades raras que pueden aparecer en niños y en mayores. A mi hijo si le ves ahora es un torbellino, habla por los codos, imagínate», explica a las cámaras de la agencia de prensa Gtres.

La mejor receta para sobrellevar la complicada situación de su hijo es el amor que ha encontrado en la figura de su marido, Daniel Roque: «Con la pareja con la que construyas ese hogar hay que estar codo con codo, hombro con hombro. Va a haber momentos maravillosos, va a haber momentos muy difíciles, pero hay que estar siempre con una sonrisa, con amor, con cariño, y que se nos vea a la pareja que estamos por los hijos y que se nos vea mucho amor, que a veces es muy complicado». Además, apunta que «con Héctor tenemos que intentar que la casa sea así. Tengo dos nenes que están en la adolescencia, una en plena adolescencia y otro preadolescente, y a veces es complicado estar tranquilos».

Sobre sueños incumplidos, Tamara tiene varios anotados en su lista. Más aún después de unos meses de pandemia durísimos en todos los sentidos: «Me quedan muchísimos por cumplir. Cantar en el Auditorio Nacional, ya lo hice pero con Marco Antonio Solís, pero me gustaría hacerlo yo sola. Ir al festival Viña del Mar. Todo mi equipo es de Chile, entonces sería un sueño para mí cantar allí. Hay muchos escenarios más a los que me gustaría volver, regresar a América, después de esta pandemia, con muchas más ganas», cuenta.

Tamara y su polémica en ‘Masterchef Celebrity 6’

La cantante fue una de las participantes de la vigente edición del talent culinario. La suerte le fue esquiva y se convirtió en una de las primeras expulsadas. A su salida se desencadenó una fuerte controversia porque unas declaraciones suyas se sobreentendieron como que tenía problemas económicos.

Ahora, Tamara tiene la oportunidad de explicarse: «Arruinada, no, pero épocas difíciles creo que hemos pasado todos. Y cuando tienes cuatro hijos, no piensas en ti, piensas en tus cuatro hijos y en seguir adelante. Daniel se dedica al ocio nocturno, tiene discotecas y eran dos sectores muy afectados y estábamos preocupados. En pandemia no hemos podido trabajar», comenta.