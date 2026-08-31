Cambio de tiempo en el norte de España: lluvias en Galicia y Asturias frente al sol del resto del país

Lluvias en Galicia y Asturias frente al sol del resto del país, llega un importante cambio de tiempo en el norte de España. Este tiempo que tenemos por delante, puede empezar a ser el que nos afectará de lleno, en estos días en los que el tiempo se convierte en una auténtica pesadilla. Lo que puede acabar siendo esencial en estos días es una situación que puede ser clave. Será el momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada paso cuenta y lo hace de una forma que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser claves. España se divide y lo hace con un norte que será el que nos golpeará de lleno, en estos días en los que tocará saber qué nos estará esperando.

En el norte de España llega un importante cambio de tiempo

España se divide con un norte que abrazará con fuerza un cambio de tendencia que puede ser esencial. En especial en estos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Tendremos que estar muy pendientes de un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos.

Estaremos muy pendientes de un cambio que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un importante cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente tendremos que empezar a sacar la chaqueta del armario y hacerlo de una forma sorprendente. El tiempo parece que nos traslada a lo peor de un cambio de tendencia que puede sumergirnos en una situación cambiante. España se prepara para ver llegar un giro radical que puede ser esencial en estos días.

Lluvias en Galicia y Asturias frente al sol del resto del país

Galicia y Asturias empezarán las jornadas con lluvias, frente al sol que será tendencia en todo el país. Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Sin duda alguna, tocará estar preparados para lo peor, mientras el resto de España sigue disfrutando de este verano que se alarga en el tiempo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos de nubes bajas abriéndose grandes claros durante las horas centrales. Brumas y nieblas matinales extensas, poco probables en el extremo norte y en la Montaña de Ourense. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el extremo norte del litoral. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo sureste de Lugo y en el sur de Orense; máximas en descenso en La Mariña y sin cambios o en aumento, en general ligero, en el resto. En el interior, viento flojo variable, tendiendo a establecerse el norte por la tarde. En el litoral soplará de componente sur a primeras horas en La Mariña, predominando el norte y noroeste en el resto. A partir del mediodía se generalizará el nordeste en la costa norte y noroeste y el norte en la fachada atlántica, con intervalos de intensidad fuerte al sur de Finisterre».

Para Asturias la situación no será mucho mejor: «Predominio de los cielos nubosos aumentando a cubierto, con probables lluvias débiles dispersas en el extremo oriental en horas centrales que, por la tarde, podrían extenderse, aisladas, a puntos del interior central y oriental. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera que no se descartan de madrugada en el resto. Temperaturas en descenso, que será ligero o sin cambios en las máximas. Viento de componente sur por la mañana, flojo en el interior y moderado en el litoral. A partir del mediodía rolará a norte, estableciéndose el este en la costa a últimas horas».

En cambio para el resto de España la estabilidad ganará terreno: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el Cantábrico predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas. Durante la mañana, se esperan nubes bajas en otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo que tenderán a desaparecer durante el resto del día, aunque podrán ser más persistentes en el Mediterráneo. Por la tarde, se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, con probabilidad de dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y algunas brumas costeras en los litorales de Galicia y del Cantábrico. Se prevé una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en el Ebro, el entorno de la Ibérica, la Comunidad Valenciana y, de forma notable, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales; subirán ligeramente en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el Guadalquivir y en puntos de la meseta sur. Las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos, se esperan pocos cambios en general».