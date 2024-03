El cambio más drástico de Anna Ferrer tras su crisis personal

Anna Ferrer empezó a hacerse conocida en YouTube cuando su madre todavía trabajaba de presentadora en ‘Sálvame’. Indudablemente sus apellidos le ayudaron a posicionarse en las redes sociales, pero nadie puede poner en duda su talento. Empezó a grabar vídeos mostrando cómo era su día a día y poco a poco fue ampliando su número de seguidores. En la actualidad acumula más de 800.000 fans en Instagram, plataforma donde muestra sus looks y comparte algunos aspectos de su vida familiar. Disfruta de una relación muy especial con Paz Padilla, de hecho tienen una empresa juntas llamada ‘No ni ná’. Se trata de una tienda de ropa cuya sede física está en Cádiz, concretamente en un pueblo muy especial para creadora de contenido.

La fama de Anna Ferrer ha cruzado fronteras y en Cuatro le propusieron protagonizar un programa propio: ‘Te falta un viaje’. Una de sus grandes pasiones es recorrer el mundo al lado de Paz Padilla. Juntas han vivido aventuras realmente interesantes y los responsables de Mediaset pensaron que podían quedar plasmadas en un proyecto audiovisual. El problema es que los datos de audiencia no les acompañaron, pero Anna sigue apostando por su talento, a pesar de que en los últimos tiempos ha tenido que luchar contra una crisis personal. Lleva años dedicándose en cuerpo y alma a las redes, por eso piensa que hay gente que no se lo agradece demasiado.

Anna Ferrer ha explicado qué está pasando. «He tenido desde hace unos meses un poco de crisis con las redes sociales», empieza diciendo. Asegura que le sigue apasionando lo que hace, aunque últimamente ha vivido experiencias que no le han dejado con un buen sabor de boca. «Amo mi trabajo, llevo seis años dedicándome a esto y me hace muy feliz, pero hay cosas que han cambiado. Últimamente iba a un evento y llegaba a casa mal, de mal humor, me sentía súper vacía y esto no reflejaba para nada lo que soy».

Así gestiona Anna Ferrer las críticas

Por suerte Anna no tiene un ejército de detractores demasiado numeroso. Como toda estrella que se precie, también hay gente que pone en duda su destreza. Una parte del público le acusa de haber llegado lejos por ser hija de Paz Padilla. Está acostumbrada a este tipo de comentarios, lo que no quiere es que se crucen en determinados límites, de ahí su crisis personal. «Quiero que este sea un lugar seguro, en el que tú te sientas bien viéndome y escuchándome, y en el que yo me sienta bien contándoos cosas a vosotras».

Ferrer es una mujer muy positiva. Ha explicado que desea salir de su «zona de confort», por eso ha empezado a vivir otro tipo de experiencias para tomar aire e intentar que las críticas de Instagram no le afecten más de la cuenta. «He decidido llenarme de cosas que me hagan sentir bien. Por eso comencé a estudiar arte y dar clases de interpretación», comenta con total sinceridad. Recordemos que su madre es una de las actrices más famosas de nuestro país. Tiene un papel importante en series como ‘La que se avecina’ y ha protagonizado proyectos propios, como ‘Mis adorables vecinos’.

Anna ha tardado un tiempo en compartir que sentía intención por el mundo de la interpretación. «No me quería sentir juzgada», comenta al respecto. Fue en ese momento cuando descubrió que algo estaba fallando, pues no entendía que una plataforma que antes le hacía feliz ahora le generase miedos e inseguridades. A partir de ese instante comenzó a reflexionar y llegó a una conclusión: debe ser más cuidadosa. Insiste en que no puede dar tanto peso a sus enemigos. No se lo merecen.

La exitosa carrera empresarial de Anna Ferrer

Anna Ferrer podría haber participado en algún concurso de Telecinco siendo el fichaje estrella de la edición. Como a toda famosa que se precie, le han ofrecido concursar en ‘Gran Hermano VIP’ y ‘Supervivientes’, proyectos que generan mucho dinero. Sin embargo, la joven ha optado por llevar a cabo otro tipo de carrera televisiva. Es cierto que ha colaborado en la pequeña pantalla en varias ocasiones, pero su proyección está más enfocada a las redes sociales. También hay que tener en cuenta que es propietaria de su propia empresa, de hecho ha recibido un premio por la buena gestión que está haciendo al frente de ‘No ni ná’.

La creadora de contenido trabaja con Paz Padilla, quien insiste en que su hija tiene una mente muy activa capaz de generar ideas realmente interesantes. La marca cada vez tiene más repercusión en el mundo de la moda, pues combina el diseño con la calidad. Anna y Paz se encargan de supervisar personalmente todo el proceso para que no haya ningún error.

La influencer ha conseguido grandes resultados en los últimos años y ha decidido invertir los beneficios en su propio piso. Ha adquirido una casa situada en el centro de Madrid. Su objetivo es remodelar este inmueble, tarea que cuenta con el respaldo de Paz Padilla. La actriz y presentadora ha demostrado tener una gran destreza con el bricolaje, por eso se ha convertido en una pieza fundamental dentro de esta aventura. El apoyo de Paz y sus nuevas ilusiones han sido importantes a la hora de superar su crisis.