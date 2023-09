Caída de Instagram, Facebook y WhatsApp: las redes sociales de Meta presentan fallos en la versión web

Varias redes sociales de Meta, como Instagram, Facebook o WhatsApp, están reportando fallos. Aunque esta caída sólo está afectando a la versión web y no a las aplicaciones móviles, que sí están funcionando con normalidad.

Por el momento, Meta no ha explicado qué problemas se están dando en sus plataformas ni a qué países está afectando, pero muchos usuarios están reportando fallos a la hora de utilizar la versión web de Instagram, WhatsApp o Facebook.

Cabe destacar que las aplicaciones móviles, que es la versión que utiliza la mayoría de los usuarios, están funcionando con normalidad.

Me pasa lo mismo, solo sale música predeterminada y no me sale la que yo escucho habitualmente, hoy no me carga absolutamente nada y la app en si está dando muchos problemas

Ha caído Instagram de nuevo

— srto_pedrito (@pedrii2408) September 22, 2023