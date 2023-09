Beneficio fiscal: la medida de las Comunidades Autónomas para reducir el gasto escolar en la vuelta al cole

La vuelta al cole es la gran protagonista estos días. En muchas de las Comunidades Autónomas las clases ya arrancaron, con el consecuente gasto económico por parte de las familias. Y parece que dicho gasto ha crecido bastante con respecto al 2022, de modo que si deseas ahorrar un poco al respecto, será bueno que sepas que existe un beneficio fiscal. Descubre a continuación de qué modo las Comunidades Autónomas, aplican medidas para reducir el gasto escolar en la vuelta al cole.

Deducciones Comunidades Autónomas para el gasto escolar

La vuelta al cole este 2023 es más cara si se la compara con la de 2022. De hecho, parece que las familias están gastando en este nuevo curso casi el 30% de su sueldo en material escolar, por lo que dependiendo de cada caso, es posible que este tipo de gasto haga saltar por los aires el presupuesto familiar o que de hecho, sea un coste casi inasumible.

Por tanto, las Comunidades Autónomas implementan medidas para reducir el gasto escolar, abarcando no solo el material escolar, sino también uniformes, gastos de escolarización y guardería. Destacando en particular, Canarias sobresale al ofrecer deducciones que pueden alcanzar hasta los 1.920 euros por gastos educativos. Por otro lado, algunas regiones como Castilla y León, Galicia, Navarra y el País Vasco no proporcionan ninguna deducción relacionada con los gastos educativos.

Revisemos detenidamente las deducciones específicas que cada Comunidad Autónoma ofrece para hacer frente a los gastos relacionados con el material escolar, las cuales pueden aplicarse al realizar la declaración de la Renta 2023:

Andalucía : Proporciona una deducción del 15% para familias en gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas o informática, con un límite máximo de 150 euros por hijo .

: Proporciona una para familias en gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas o informática, con un límite máximo de . Aragón : Las familias en Aragón pueden beneficiarse de una deducción del 100% sobre el importe destinado a la compra de libros de texto y material escolar. Además, existe una deducción del 15% para gastos de guardería de hijos menores de 3 años, con topes de 250 euros por cada niño inscrito en guarderías antes de cumplir los 3 años y 125 euros en el año en que el niño cumple los 3 años de edad.

: Las familias en Aragón pueden beneficiarse de una sobre el importe destinado a la compra de libros de texto y material escolar. Además, existe una para gastos de guardería de hijos menores de 3 años, con topes de 250 euros por cada niño inscrito en guarderías antes de cumplir los 3 años y en el año en que el niño cumple los 3 años de edad. Asturias : Se otorga una deducción que varía en función de la base imponible de los contribuyentes, permitiendo hasta un 100% de los importes destinados a la adquisición de libros de texto y material escolar. También se ofrece una deducción del 15% para familias con niños de 0 a 3 años, con un máximo de 500 euros al año por cada descendiente.

: Se otorga una deducción que varía en función de la base imponible de los contribuyentes, permitiendo hasta un 100% de los importes destinados a la adquisición de libros de texto y material escolar. También se ofrece una para familias con niños de 0 a 3 años, con un máximo de al año por cada descendiente. Baleares : Se conceden bonificaciones del 100% en libros de varios niveles educativos, con un límite de hasta 220 euros por hijo. Asimismo, existen deducciones para gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros y para estudios superiores fuera de la isla de residencia.

: Se conceden en libros de varios niveles educativos, con un límite de hasta por hijo. Asimismo, existen deducciones para gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros y para estudios superiores fuera de la isla de residencia. Canarias : Como ya mencionamos, esta Comunidad Autónoma destaca por ofrecer ventajas fiscales significativas. Los residentes en Canarias pueden disfrutar de deducciones de hasta 1.800 euros por gastos de estudios, que podrían aumentar a 1.920 euros si la base liquidable del contribuyente es inferior a 36.600 euros. También se aplican deducciones para gastos de guardería y otros gastos relacionados con la educación en diversos niveles, desde infantil hasta formación profesional de grado medio.

: Como ya mencionamos, esta Comunidad Autónoma destaca por ofrecer ventajas fiscales significativas. Los residentes en Canarias pueden disfrutar de deducciones de por gastos de estudios, que podrían aumentar a 1.920 euros si la base liquidable del contribuyente es inferior a 36.600 euros. También se aplican deducciones para gastos de guardería y otros gastos relacionados con la educación en diversos niveles, desde infantil hasta formación profesional de grado medio. Cantabria : La única deducción disponible es del 15% sobre los gastos de guardería de los hijos, con un límite de 450 euros al año.

: La única deducción disponible es sobre los gastos de guardería de los hijos, con un límite de al año. Castilla-La Mancha : Ofrece ayudas en la adquisición de libros de texto, enseñanza de idiomas y otros gastos educativos, con límites variables según el tipo de familia. Además, proporciona una deducción del 30% para gastos de guardería.

: Ofrece ayudas en la adquisición de libros de texto, enseñanza de idiomas y otros gastos educativos, con límites variables según el tipo de familia. Además, proporciona una para gastos de guardería. Castilla y León : Esta región no ofrece ninguna deducción relacionada con gastos educativos.

: Esta región relacionada con gastos educativos. Cataluña : En esta comunidad se otorgan deducciones vinculadas al pago de intereses de préstamos para estudios de máster y doctorado, pero no otorga otras ayudas para gastos de educación infantil, primaria o secundaria.

: En esta comunidad se otorgan de préstamos para estudios de máster y doctorado, pero no otorga otras ayudas para gastos de educación infantil, primaria o secundaria. Extremadura : En esta comunidad los contribuyentes se pueden deducir solo 15 euros por la compra de material escolar por cada hijo a cargo.

: En esta comunidad los contribuyentes se pueden deducir solo por la compra de material escolar por cada hijo a cargo. Galicia : Galicia no proporciona ninguna deducción por gastos educativos.

: Galicia no proporciona por gastos educativos. Madrid : En Madrid pueden deducir diferentes gastos escolares, como el 5% de los gastos de compra de uniformes , el 10% de los gastos de enseñanza de idiomas y el 15% de los gastos de escolaridad en ciertas etapas educativas.

: En Madrid pueden deducir diferentes gastos escolares, como el 5% de los gastos de , el 10% de los gastos de enseñanza de y el 15% de los en ciertas etapas educativas. Murcia : Además de una deducción del 20% para gastos de guardería, las familias murcianas pueden beneficiarse de una deducción de 120 euros por cada hijo en la compra de material escolar y libros de texto relacionados con la escolarización en niveles como educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.

: Además de una para gastos de guardería, las familias murcianas pueden beneficiarse de una deducción de por cada hijo en la compra de material escolar y libros de texto relacionados con la escolarización en niveles como educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Navarra : Navarra no ofrece ninguna deducción para afrontar los gastos escolares.

: Navarra no ofrece para afrontar los gastos escolares. País Vasco : Tampoco proporciona deducción alguna por gastos educativos en ninguno de sus tres territorios.

: Tampoco proporciona deducción alguna por gastos educativos en ninguno de sus tres territorios. La Rioja : Ofrece una deducción del 20% de los gastos de escolarización por cada hijo de 0 a 3 años inscrito en guarderías.

: Ofrece una deducción del de escolarización por cada hijo de 0 a 3 años inscrito en guarderías. Comunidad Valenciana: Únicamente dispone de una deducción de 110 euros por las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar. Sin embargo, uno de los dos progenitores debe estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en un servicio público para optar a esta deducción.