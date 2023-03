Belén Esteban suelta la bomba de su vida: la persona que la devastó profesionalmente

Belén Esteban es la reina de los programas de televisión y desde hace ya varias décadas la que se ha alzado como ‘la Princesa del pueblo’ comparte gran parte de su vida íntima con los espectadores. Sin embargo, lejos de saber todo de su vida, todavía hay detalles que vamos conociendo sobre la cara más íntima de Belén Esteban. De hecho, ha habido un dato que ha pasado desapercibido y que ahora ha salido a la luz: Belén Esteban ha revelado que se ha sentido traicionada por una persona que gozaba de su total confianza y revela que se trata de algo que no ha superado todavía. Aunque no piensa mucho en el tema, ha revelado en ‘Sálvame’ lo que ocurrió con esa persona y todos sus compañeros se han quedado helados.

Belén Esteban ha confirmado que una persona le dejó devastada en el terreno profesional. Sin embargo, ella tiene demasiado talento y siempre ha sabido que el público estaba a su lado. Por ese motivo siguió caminando y no contó nada hasta ahora, que sabe que la situación no puede hacerle daño. También es verdad que no ha dado demasiados detalles. Ya no tiene miedo, pero no quiere que su gran enemigo vuelva a hablar de ella. Lo quiere dar protagonismo a nadie que no se lo merezca.

Belén Esteban cuenta su versión de los hechos

Lo primero que ha aclarado Belén es que la persona que le hizo daño a nivel laboral no es Toño Sanchís. Se niega a desvelar la identidad del nuevo traidor, pero reconoce que no fue su antiguo representante. Hay alguien que no se portó bien con ella y que jugó con su trabajo. No quiere dar el nombre porque sabe que esta persona está deseando que se hable del tema para regresar a los platós de televisión. Solamente ha explicado que es un rostro muy conocido que en su momento tuvo mucho poder.

La vida de Belén Esteban ha ocupado los titulares de las mejores revistas, pero como vemos todavía hay cosas que no se han contado. Recientemente ha tenido que dar explicaciones porque la presentadora Alicia Senovilla no ha hablado bien de ella. La ex de Jesulín reconoce que Alicia no es la única que le puso trabas en el pasado, hay alguien más. “Es una persona que me hizo daño, no sabéis en qué aspecto”, ha contado en Sálvame.

La ex de Jesulín abre su corazón

Belén ha admitido que llegó a querer mucho a su traidor, por eso cuando descubrió lo que estaba pasando se sintió tan decepcionada. En ese momento empezó a desconfiar de todo el mundo, pero más adelante se dio cuenta de que también había gente que le adoraba. “Ojalá hablasen tan bien de mí como hablan de ti en los pasillos de esta casa”, le ha dicho su compañera y amiga María Patiño. La presentadora cree que Esteban es un rostro muy respetado, por eso le ha sorprendido tanto que alguien le traicionase en el pasado.

“Es alguien que he querido mucho y me traicionó”, añade Belén bastante afectada. Después haber reflexionado mucho sobre este tema ha llegado a una conclusión. “Estuvo en un momento malo y no se despegó, pero el dinero y la fama le pudieron y ante eso no hay nada”, sentencia. Sus compañeros de ‘Sálvame’, entre los que se encuentran Kiko Matamoros, piensan que alguien vendió alguno de sus secretos al mejor postor.

La delicada situación de la colaboradora

Belén Esteban ha triunfado gracias a su sinceridad, pero ahora debe tener más cuidado. Las nuevas normas de Mediaset le impiden hablar de ciertos temas. No quiere correr riesgos ni generar escándalos innecesarios, por eso es tan prudente y no ha dado el nombre que todo el mundo quiere saber.