Belén Esteban se sincera en ‘Sálvame’ sobre su situación con Hacienda

Belén Esteban se volvió a convertir en una de las protagonistas de la tarde en Sálvame. La colaboradora se sinceró sobre su situación económica con Hacienda, después de que se hablase en el plató de los problemas económicos de algunos de los colaboradores del programa.

Este martes, en Sálvame, se habló de que algunos de sus colaboradores tiene una deuda de cientos de miles de euros con Hacienda desde hace años. En ese momento, Belén Esteban quiso descartar que ella fuera una de las personas de las que se estaba hablando.

De esta forma, la colaboradora aprovechó la ocasión para dejar claro que ella no era una de las protagonistas de la información que se estaba dando. «Estoy en paz con Hacienda, mi empresa va bien”, afirmó de manera contundente.

La ‘princesa del pueblo’ ya no utiliza una silla normal, sino un sillón reclinable que le permite mantener la pierna en alto #yoveosálvame

https://t.co/8YPJKcy9uU — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 6, 2022

Unas palabras con las que Belén Esteban quiso despejar cualquier tipo de duda y con la que se mostró muy orgullosa por estar al día de su situación económica. Además, también señaló que «sé cómo están mis cuentas y cómo están mis cuentas personales”.

Cabe recordar que hace unos años Belén Esteban sí que tuvo serios problemas económicos, al haber depositado toda su confianza en personas que más tarde le trajeron problemas. Sin embargo, hace tiempo que saldó su deuda con Hacienda y desde entonces no hay nada que se le escape.

Ahora todo ha cambiado y ella misma es plenamente conocedora de todos los movimientos de sus cuentas, pues no deja nada en manos de nadie en quien no confía. De esta forma, Belén Esteban no solo se encuentra en un gran momento profesional, sino que también puede presumir de tener la tranquilidad de estar en paz económicamente.