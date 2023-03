Toño Sanchís vuelve a sacar el hacha de guerra con el peor ataque a Belén Esteban

Ya hacía algún tiempo que poco sabíamos de Toño Sanchís, el que fuera manager de la Princesa del Pueblo y que presuntamente se quedó con gran parte de algunas de las cuentas de su representada. Ahora vuelve a sacar el hacha de guerra con el peor ataque a Belén Esteban.

Cuando la Esteban se enteró de que las cuentas no salían, entonces descubrió al presunto culpable y parece que todavía le debe dinero, según ha confesado la ex novia de Jesulín de Ubrique en el programa donde trabaja, Sálvame.

Toño Sanchis y el peor ataque a Belén Esteban

Al parecer, la Esteban dijo algo de él y su mujer en la revista Semana, y su ex representante se ha indignado y no ha tardado en contestar en redes sociales.

La Princesa del Pueblo comentó o escribió que este verano Toño Sanchís se fue con su mujer , Lorena, de velero a Palma de Mallorca, y a ella le parece bien que se vaya de vacaciones, pero arremetió que quería que primero le pagase, (es decir, todo lo que todavía le debe).

Comenta que está viviendo de un dinero que es de ella y no suyo. No es la primera vez que Belén Esteban habla de Lorena, la mujer de Toño y lo vuelve a hacer comentando que ella es la dueña de la empresa, y cree que sabía todo lo que se movía allí y que ella es la mano que mece la cuna. No sabemos bien la implicación que tiene su mujer en los negocios de su marido, pero sí se dijo en un primer momento que la empresa estaba a su nombre.

Tras estas palabras, Toño Sanchís no ha tardado en contestar a la Princesa del Pueblo, directamente a través de sus redes sociales.

Según Sanchís, en palabras textuales de su tweet: “Una vez mas Belen Esteban y @semana_revista: mienten, “este verano no me ido en ningun velero ha mallorca. Que se invente su vida ya es preocupante, pero que lo haga de la mia es para mirárselo”.

Como vemos, ahora las redes son realmente el lugar en el que tanto parejas se separan,, o bien muestran su amor, y muchos otros se contestan mutuamente. Claro que las palabras de Sanchís (que debe controlar un poco la ortografía) han tenido reacción entre diversos seguidores de sus redes, que le han apoyado y ha comentado que Belén Esteban ya no sabe de qué vivir y debe hablar de él.