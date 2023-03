De estrella televisiva a ‘archienemiga’ de Belén Esteban: qué ha sido de Alicia Senovilla

Si hay una persona que está poniendo las cosas verdaderamente difíciles a Belén Esteban en televisión es sin duda Alicia Senovilla. En los últimos días, el nombre de la presentadora ha sonado con fuerza en el plató de Sálvame al haber hablado en diversas ocasiones sobre algunos ámbitos de la vida de la también conocida como «princesa del pueblo». Algo que no ha gustado en absoluto a esta última, que no ha dudado en atacar duramente a la que fuera esposa de Erasmo Ubera, haciéndola situarse en la primera plana mediática después de haber estado varios años alejada de ella.

Aunque ha sido últimamente cuando ha vuelto a sonar su nombre con fuerza en la parrilla televisiva de Telecinco, cabe destacar que Alicia Senovilla ha sido una de las maestras de ceremonias más destacadas del panorama nacional entre los años 90 y los 2000, habiendo sido ayudante de producción de Pedro Piqueras, locutora de radio y posteriormente presentadora de la cadena de Fuencarral, en la que empezó cubriendo una sustitución sin llegar a imaginar que su esfuerzo y dedicación le llevarían a lo más alto, convirtiéndose en la gran competidora de María Teresa Campos por alcanzar los mejores datos de audiencia desde la competencia, Antena 3.

Fue gracias a Las Tardes de Alicia cuando Senovilla dio el salto definitivo hacia la popularidad, coronándose como una de las personalidades más queridas por los espectadores gracias a su saber estar y su espontaneidad de cara al público. Un cariño que le hizo posteriormente ser también presentadora de Como la vida misma, alcanzando el liderazgo en audiencias hasta que finalmente su éxito fue decayendo para dejar la televisión nacional y sumergirse en llevar a cabo su pasión desde distintas cadenas autonómicas, donde ha seguido ejerciendo como comunicadora de una manera mucho más discreta.

Décadas después, Alicia ha tomado la palabra para expresar cómo fueron sus inicios en esta profesión al coincidir con Belén Esteban, con quien no parece gozar de una muy buena relación. Y es que, la diplomada en turismo considera que la ex de Jesulín de Ubrique no le agradeció lo suficiente el apoyo que ésta le había otorgado cuando, al contar su desamor, nadie la creía excepto ella. Tanto es así, que Senovilla llegó a considerar a la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco como una gran amistad y una «hermana mayor» y así lo desvelaba para El Español, situándose de inmediato en el ojo del huracán para la ganadora de Gran Hermano VIP, que siempre ha intentado quitar hierro al vínculo que la otra protagonista dice haber tenido con ella en el pasado. Sea como fuere, lo cierto es que esta polémica ha hecho que Alicia Senovilla vuelva a estar presente en uno de los temas estrella del momento, aunque habrá que esperar para saber si finalmente acaba volviendo a la televisión nacional, o si prefiere llevar a cabo una trayectoria más silenciosa por otras vertientes.