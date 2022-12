Mezclar entretenimiento con noticias de actualidad no ha sido nunca una buena opción. Es por ello que, después de las innumerables críticas que ha recibido la transición de Sálvame a la información de Telecinco, la cadena de Fuencarral ha decidido reformular su manera de decir adiós a la audiencia de la prensa rosa y dar paso a Pedro Piqueras, sobre todo después de que el comunicador hiciera públicas sus quejas.

“Nos quedamos con Informativos Telecinco”, es lo que se puede escuchar ahora para dar paso al periodista. Atrás han quedado las despedidas de Terelu Campos o Adela González que fueron tan criticadas. Pero esa no ha sido la única modificación pues, a partir de ahora, las presentadoras estarán conectadas durante unos segundos con el comunicador, en un intento de hacer más llevadera y crear una conexión entre los dos formatos de la productora, como antaño.

Y es que, parece que las quejas de Pedro Piqueras han surtido efecto. Hace menos de un mes, el periodista visitaba el programa Buenismo Bien de la SER para tratar algunos temas de su carrera profesional, siendo las míticas transiciones de Sálvame las protagonistas por excelencia. “Yo lo que hago con Sálvame es que procuro no escuchar lo que están haciendo, porque pasan cosas curiosas y cuando tienes que salir contando que hay 500 muertos por Covid es difícil”, confesaba.

Pese a todo, los dos espacios tienen “una convivencia” que Piqueras intenta llevar de la mejor manera: “Yo lo que hago es no oír para no verme influenciado, porque podría salir riéndome y yo que soy de risa fácil…”. No obstante, quiso dejar claro que a él personalmente no le molestaban las transiciones, pero que considera que no son del todo apropiadas. Una cuestión que ya habló con Paolo Vasile y que ahora han decidido modificar: “Sí que hay veces que se dicen cosas que no son lo más apropiado para dar paso a un informativo, pero yo miro para otro lado y me dirijo al público”.

Revolución de las tardes de Telecinco

Este no ha sido el único cambio que Sálvame ha asumido. Hace tan solo unos días, la cadena anunció que, el próximo 19 de diciembre, estrenará Reacción en cadena y 25 palabras, dos nuevos espacios que recortarán la duración del programa de Jorge Javier Vázquez, que pasará a emitirse de 16 a 19 horas.

Sálvame limón comenzará a las 16:00 horas, tras la emisión de Informativos Telecinco, para dar paso a las 17:00 horas a Sálvame naranja, que contará con una hora menos de emisión. Sin embargo, el espacio que vuelve a desaparecer será Sálvame sandía, pues Jorge Javier se despedirá de los espectadores dos horas antes para dar paso a Christian Gálvez y, posteriormente, a Ion Aramendi. Una estrategia necesaria creada con el objetivo de volver a fidelizar a su audiencia. Así, 25 palabras intentará hacer sombra a El Cazador, mientras que Reacción en cadena tendrá el reto de superar en datos de audiencia a Pasapalabra.