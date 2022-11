Todo lo que no sabías sobre Germán González, la nueva superestrella de ‘Sálvame’

Tan solo ha habido una persona que ha hecho que el jurado del Mediafest Night Fever coincida con el público en la toma de una decisión. Esta no es otra que Germán González, el flamante ganador del segundo show del nuevo espacio televisivo de las noches de los viernes en Telecinco. Una victoria muy deseada por algunos, sobre todo teniendo en cuenta el gran esfuerzo que ha llevado a cabo el periodista durante todas y cada una de sus participaciones frente a las cámaras, llegando incluso a proclamarse vencedor del cuarto concierto del Sálvame Mediafest este mismo verano y de la mano de María Verdoy.

Pero, ¿quién es realmente este comunicador que poco a poco está consiguiendo hacerse un hueco entre los pesos pesados del programa de las tardes de la cadena de Fuencarral? Germán González es un santanderino nacido en 1986, que unos años más tarde se desplazó hasta la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia para estudiar Comunicación Audiovisual. Siguiendo con su pasión hasta el final, Germán tuvo oportunidad de iniciar su andadura televisiva como becario de Sálvame, incorporándose posteriormente al equipo de casting de la productora Gestmusic en espacios como Operación Triunfo, Atrapa un millón o ¡Ahora caigo!, entre otros, dando después el salto a grandes éxitos como MasterChef España o Cazamariposas, siendo en este último colaborador y presentador sustituto.

Lo que tal vez no podía llegar a imaginar por aquel entonces es que en Telecinco su valía había dejado huella, razón por la que después se instauró como guionista de Las Campos y también de Sálvame Snow Week. Desde ese momento, el de Cantabria fue volviendo a acercar posturas nuevamente con Mediaset, siendo uno de los elegidos para colaborar y guionizar el espacio de Cuatro La habitación del pánico, y después también locutar La última cena de Telecinco.

No fue hasta octubre del 2021 cuando González volvió a sus inicios en Sálvame, aunque esta vez en virtud de redactor, para darlo todo al poner voz a una serie de vídeos que no han pasado desapercibidos ni para los espectadores ni para sus compañeros por su humor, el cual ha empleado en situaciones como la de Marta Riesco con Antonio David o para hablar del estilo de vida de Kiko Matamoros. Un movimiento que le hizo ganar un especial protagonismo en el programa, llegando incluso a ser el rostro principal de Sálvame Sandía.

Como no podía ser de otra manera, la cúpula de Sálvame no dudó en hacer de Germán una de sus mejores bazas ante el estreno de Mediafest Night Fever en la noche de los viernes. Algo que parece haber sido todo un acierto, ya que el periodista se ha dejado la piel en las dos entregas emitidas para alzarse con un primer puesto que ya consiguió durante el pasado viernes, 18 de noviembre, con una actuación dentro de la categoría de baile y concretamente de break dance en la que lo dio todo bajo la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez, que atónito tan solo pudo decir: “Nos has dejado con la boca abierta”.