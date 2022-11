Se desvela el secreto que Pedro Piqueras guardaba con la Reina Letizia

La Reina Letizia también tiene un pasado. Antes de contraer matrimonio con el entonces Príncipe de Asturias y entrar a formar parte de la Corona española, la monarca vivió una vida de lo más normal, estudiando lo que más le gustaba y ejerciendo de ello: el periodismo. Una profesión que le dio muchas alegrías y que le ha dejado amistades que a día de hoy conserva, como la que mantiene con Sonsoles Ónega, su compañera en la CNN+.

Lo que hasta la fecha nadie sabía es que también estuvo ligada con el conocido comunicador Pedro Piqueras. El presentador de los informativos de Telecinco se ha sentado en el programa de Manuel Burque, Henar Álvarez y Quique Peinado en la Cadena SER, Buenismo Bien, para hablar de su trayectoria profesional y desvelar el secreto que ha guardado hasta ahora y que tiene que ver con la actual Reina de España.

Y es que, además de ser uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, Piqueras también ha alimentado su currículum siendo profesor de cursos relacionados con la comunicación, contando con compañeros como alumnos y con la misma Letizia. “Cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. De Letizia, de aquel momento, tengo la mejor impresión. Ahora no tengo, es Reina y procuro no hablar de ello”, ha confesado ante el asombro de los allí presentes.

Pues, aunque la mujer de Felipe VI ahora es la protagonista de la actualidad cada vez que la ocasión se lo permite, lo cierto es que un día fue ella misma quien estuvo detrás de las cámaras. Cómo cambia la vida. De no haber llegado al trono, Piqueras cree que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía habría sido una gran periodista: “Cuando estuvo en TVE la verdad es que era una magnífica profesional. Si ella hubiera seguido siendo periodista…era insustituible. Esa es la verdad. Como Reina lo tiene más fácil porque es ella sola, no hay competencia por ahí”. Y es que, siguiendo el legado familiar de la comunicación, Letizia lleva en los genes la que un día fue su profesión.

Sin embargo, no es la única vez que Piqueras y la monarca han coincidido. Dejando a un lado la etapa estudiantil, el conocido presentador de Telecinco se encontró con la Reina en un restaurante varios años después, siendo la oportunidad perfecta para acercarse y felicitarle por el trabajo que por aquel entonces estaba desempeñando en CNN+: “La vi un día en un restaurante. Estaba sola esperando a los amigos. Había llegado la primera, para que veáis cómo es. No es la chica que llega la última, ella estaba ahí la primera. Me dio tiempo a decirle: ‘oye, Letizia, qué bien lo estás haciendo’”.

Desde entonces, han sido pocas las ocasiones que han vuelto a coincidir, siendo en 2017 una de las más recientes. La Reina Letizia recibió entonces a la Fundación Línea Directa y al Jurado del Premio Periodístico de Seguridad Vial en el Palacio de la Zarzuela, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con antiguos compañeros de profesión como Matías Prats o Pedro Piqueras. Un momento que quedó para siempre grabado gracias a un selfie que los presentadores no dudaron en tomar.